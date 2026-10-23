"Saudades de ver a vida nela": mãe cobra justiça em audiência que julga o feminicídio de Júlia Ramilly
Acusado de matar Júlia, de 20 anos, acompanha julgamento por videoconferência direto do Cotel. Família da vítima cobra por justiça
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Nesta sexta-feira (23), o Fórum de Paulista realizou a primeira audiência do processo que investiga a morte de Júlia Ramilly dos Santos Silva, de 20 anos, encontrada morta em um motel no ano passado.
O acusado, Djalma Diego Oliveira Deodato, de 25 anos, foi preso horas após o crime e acompanhou a audiência por videoconferência diretamente do Cotel.
Segundo depoimentos reunidos no processo, Júlia teria sido vítima de violência após recusar investidas sexuais. Durante a audiência, familiares da vítima cobraram por justiça com cartazes que diziam “Até quando o não de uma mulher vai ser passaporte para a morte?”.
“Ele mesmo confessou quando chegou no sistema prisional, disse que quis ter relações com ela, mas ela se negou e ‘quando viu já tinha feito merda’. Quantas mulheres vão passar por isso mais?”, conta Poliana, a mãe da vítima, sobre uma fala do acusado.
Poliana descreve a jovem como uma pessoa alegre, que gostava de estar perto dos outros e tinha o hábito de tentar melhorar o dia de quem estava ao seu redor.
“Saudades do brilho nos olhos dela, saudades de ver a vida nela, que exala vida e alegria. Ela não podia ver ninguém mal que dava o jeitinho Júlia de melhorar o ambiente. Júlia está em tudo na minha vida.”
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Caso Júlia Ramilly
Em setembro do ano passado, Júlia foi encontrada morta em um quarto de motel localizado às margens da PE-22, no município de Paulista.
De acordo com o relato da mãe da vítima, ela teria saído de uma festa e solicitado uma corrida por aplicativo, onde o motorista teria utilizado a conta de outra pessoa para realizar a viagem.
“A corrida infelizmente caiu para essa pessoa que ela conhecia, por isso o motivo dela ter entrado. Foi uma corrida de aplicativo no qual nem o perfil era no nome dele, a moto que ele usava não era a mesma condizente do aplicativo” explicou.
Conforme as investigações, o crime teria ocorrido depois que Júlia recusou investidas de cunho sexual. A jovem teria sido submetida a extrema violência antes de ser encontrada morta.
“Ele passou a mão na perna dela e ela bateu três vezes em sinal de respeito, é o que tem nas gravações. Então, se ela tivesse algo com ele, não se incomodaria”, relata a mãe.
A audiência marca o início da tramitação judicial do processo e deverá reunir depoimentos e outros elementos que podem contribuir para esclarecer as circunstâncias da morte da jovem.