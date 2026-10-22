SDS-PE mobiliza mais de 28 mil postos de trabalho para o esquema de segurança do 2º turno eleitoral

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Planejamento prevê atuação integrada das forças policiais desde a quinta-feira (22), passando pelo domingo (25) da votação e as festas da vitória

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A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) iniciou, nesta quinta-feira (22), a segunda fase da Operação Eleições 2026, voltada ao segundo turno do pleito. A ação segue até a próxima segunda-feira (26) e prevê 28.227 lançamentos de efetivo ao longo do período, com investimento de R$ 5.395.680,00. Somente no domingo (25), dia da votação, 12.497 profissionais da segurança pública serão mobilizados.

O monitoramento está sendo realizado a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) e dos centros vinculados às Diretorias Integradas do Interior (DINTERs I e II), com funcionamento contínuo previsto das 7h do dia 22 às 7h do dia 26 de outubro. As estruturas permitem acompanhar as ocorrências e apoiar a articulação das equipes mobilizadas durante o período eleitoral.

“A segurança do segundo turno foi planejada de forma integrada para garantir que o pernambucano possa exercer o direito ao voto com tranquilidade. Reunimos Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Científica, Defesa Civil e os órgãos parceiros, como o TRE, a Polícia Federal, a PRF e a ABIN, em uma operação que começa já nesta quinta-feira (22) e só termina após as festas da vitória, quando também manteremos o policiamento reforçado. Nosso compromisso é com uma eleição pacífica em todo o Estado, não somente na RMR como do Litoral ao Sertão. Pedimos à população que vote com consciência e tranquilidade e que, diante de qualquer ocorrência, acione imediatamente as forças de segurança pelo 190”, declarou a secretária de Defesa Social, em exercício, Mariana Cavalcanti.

O planejamento da Polícia Militar de Pernambuco prevê 26.408 diárias para o emprego de profissionais da segurança pública e contempla o reforço da segurança nos locais de votação. Também será realizada a escolta de materiais importantes para as eleições, policiamento em rodovias, estradas e terminais, ações de prevenção à crimes eleitorais e ao acompanhamento das festas após a divulgação dos resultados.

Para o dia da eleição estarão mobilizados 10.954 militares, com operações de saturação em áreas da Região Metropolitana do Recife, reforço nas principais rodovias, estradas e terminais e atuação de grupos específicos para prevenção e resposta a crimes eleitorais. Também haverá equipes de ligação com os juízes eleitorais, distribuídas pelas zonas eleitorais pernambucanas, para facilitar a comunicação e o encaminhamento de demandas durante o pleito.

Polícia Civil e Bombeiros

A Polícia Civil de Pernambuco conta com 1.289 postos de trabalho no planejamento para o segundo turno. Entre os dias 22 e 25 de outubro, equipes de coordenação atuam nos Centros Integrados do Recife, Caruaru e Serra Talhada. No domingo (25), haverá atendimento nas circunscrições policiais, unidades especializadas e estruturas de apoio, com todas as delegacias das áreas das DINTERs I e II abertas e os plantões ordinários da Capital e da Região Metropolitana ativados.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) emprega 320 postos de trabalho entre os dias 22 e 26 de outubro. A atuação seguirá as necessidades operacionais do período, com foco nas atividades de resposta a emergências e atendimento à população.

As equipes da Polícia Científica reforçam o atendimento no Instituto de Criminalística (IC), no Instituto de Medicina Legal (IML), nas Unidades Regionais de Polícia Científica (URPOCs) e nos Centros Integrados de Comando e Controle (CICCs), além de equipes de drones em atuação conjunta com o Grupamento Tático Aéreo (GTA), que conta com aeronaves e equipes em terra.

A Corregedoria e a Ouvidoria da SDS estão atuando em ações de fiscalizações, trâmite de diligências e atendimento ao público. As equipes da Defesa Civil de Pernambuco estão a postos nos CICC’s do Recife, Caruaru e Serra Talhada, abrangendo todo o Estado. A Operação contempla também o policiamento das festas da vitória, sobretudo nos momentos após a definição eleitoral e no dia seguinte à votação, com equipes previstas para atuar no Recife, em Caruaru e em Petrolina, além do reforço nas principais vias e nos terminais conforme a necessidade operacional identificada.