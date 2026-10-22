Justiça torna réus quatro acusados por afogamento de menino de 7 anos em Olinda

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Entre os réus estão a mãe do menino, o proprietário do parque e duas salva-vidas que trabalhavam no estabelecimento no dia da ocorrência

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A Justiça de Pernambuco aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra quatro pessoas pelo afogamento e morte de um menino de 7 anos no parque aquático Via Parque, localizado em Olinda. O caso aconteceu no mês de julho e todos os réus respondem ao processo em liberdade

Entre as pessoas que viraram réus no processo estão a mãe do menino, o proprietário do parque aquático e duas salva-vidas que trabalhavam no estabelecimento no dia da ocorrência.

A mãe da criança foi denunciada e responde pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte.

O proprietário do Via Parque responde por homicídio com dolo eventual, enquadramento aplicado quando se entende que a pessoa assumiu o risco de matar.

Já as duas salva-vidas respondem pelo crime de homicídio culposo, situação em que não há intenção de matar.

Ausência de alvará e falhas de segurança

A denúncia apresentada pelo Ministério Público apontou diversas irregularidades no funcionamento do estabelecimento.

Entre as falhas citadas no processo está a falta de equipamentos de flutuação adequados para a criança.

Além disso, apurou-se que o parque aquático operava sem alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura de Olinda e sem a vistoria obrigatória do Corpo de Bombeiros.