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Homem é condenado a 36 anos de prisão por feminicídio de manicure em São Lourenço da Mata

Aconteceu, nesta quinta-feira (22), o julgamento do homem que matou a ex-companheira, Rebeca Vicente dos Santos, em julho de 2025

Por Anaís Coelho Publicado em 22/10/2026 às 14:53
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Nesta quinta-feira (22) aconteceu um júri popular que condenou um homem a 36 anos e 6 meses de prisão, sendo 26 deles em regime inicial fechado, pelo feminicídio de sua esposa, a manicure Rebeca Vicente dos Santos.

A decisão do conselho de sentença foi realizada no Fórum de São Lourenço da Mata. A saída do condenado foi marcada por fortes protestos de familiares e amigos da vítima.

“Hoje eu fiquei passada, depois de tantas palavras da defensoria dele e ele não derramou uma lágrima. Como uma pessoa faz uma coisa dessa e não sente nada?”, relata uma das conhecidas da vítima sobre a defesa do acusado.

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Caso Rebeca

Em julho de 2025, Rebeca Vicente dos Santos, de 33 anos, foi morta com 13 facadas pelo ex-companheiro em casa, no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. De acordo com conhecidos da vítima, ela teria procurado a delegacia para uma medida protetiva dias antes do ocorrido.

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A mulher foi encontrada com lesões por todo o corpo, chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Vizinhos contaram que ela e o ex-companheiro passaram cerca de 15 anos juntos e que estavam separados havia um mês, porém ele não aceitava o fim do relacionamento e fazia ameaças a Rebeca.

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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