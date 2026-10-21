Soldado do Exército que desapareceu com fuzil é preso na Mata Norte de Pernambuco nesta quarta (21)

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Pedro Gabriel Bezerra se entregou nesta madrugada, mas paradeiro do armamento e das munições é desconhecido; advogado fala em surto psicológico

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O soldado do Exército Brasileiro Pedro Gabriel Bezerra, de 20 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (21), após se apresentar em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O militar havia desaparecido no sábado (17), depois de deixar o 7º Depósito de Suprimento, no bairro do Cabanga, na Zona Sul do Recife, levando um fuzil de calibre 7,62 milímetros e 20 munições.

Após se apresentar, Pedro Gabriel foi conduzido ao 4º Batalhão de Polícia do Exército (4º BPE), no Recife. O advogado da família, Jairo Santos, não soube informar o paradeiro do armamento e munições levadas pelo jovem, nem as circunstâncias da fuga.

Advogado conversou com o militar

"Ele está bem fisicamente, mas muito abalado psicologicamente, muito confuso e assustado", afirma em conversa com a equipe da TV Jornal. Ele parte em defesa de Gabriel, pontuando que "é um jovem de apenas 20 anos e sem nenhuma passagem pela polícia".

Na segunda-feira (19), uma jovem de 18 anos foi presa preventivamente suspeita de ajudar o soldado a deixar o quartel. O advogado conta que se trata da namorada de Gabriel, que estaria grávida de 2 meses e afirma que o próprio Pedro não confirma a participação dela no caso.

Segundo o Comando Militar do Nordeste (CMNE), ela teria confessado auxiliar o militar e afirmado ter estado com ele após a saída da unidade. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão determinado pela Justiça Militar da União, no âmbito da investigação.

A defesa de Gabriel levanta a possibilidade de um surto psicológico na noite da fuga e levanta hipótese de que o fuzil sequer tenha saído das dependências do depósito. "Ele está muito confuso ainda para explicar. O que a gente não pode afirmar é que esse fuzil está no poder dele".

Entenda o caso

Pedro Gabriel estava de serviço de sentinela no 7º Depósito de Suprimento, conhecido como Depósito Campina do Taborda e responsável pelo abastecimento da 7ª Região Militar, quando deixou a unidade com o armamento individual. O desaparecimento mobilizou buscas em bairros de Olinda e Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O Comando Militar do Nordeste (CMNE), vinculado ao Ministério da Defesa, instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do caso e eventuais responsabilidades. Em nota, o comando afirmou que não compactua com possíveis desvios de seus integrantes e que empregaria todos os meios disponíveis, com apoio dos órgãos de segurança pública, para recuperar o armamento.

Antes da prisão do soldado, a mãe dele, Thamires Ferreira, relatou à TV Jornal que tentou entrar em contato com o filho, mas não obteve resposta. Ela afirmou que ele não costumava ter problemas no trabalho e disse ter recebido mensagens ofensivas após a divulgação do caso.

O advogado Jairo Santos, ainda durante entrevista na manhã desta quarta-feira (21), pontuou possíveis falhas no sistema de segurança do próprio Exército. "Tem uma falha muito grande no cuidado com seus soldados. Um jovem de apenas 20 anos, com um fuzil, sozinho numa guarita de madrugada e sem nenhuma câmera de vigilância".

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