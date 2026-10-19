Exército instaura inquérito após soldado fugir de quartel no Recife com fuzil e 20 munições

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Pedro Gabriel Bezerra, de 20 anos, estava de serviço no 7º Depósito de Suprimento, no Cabanga; Exército instaurou inquérito para apurar o caso

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Um soldado do Exército Brasileiro desapareceu após sair do 7º Depósito de Suprimento, conhecido como Depósito Campina do Taborda e responsável pelo abastecimento da 7ª Região Militar, no bairro do Cabanga, na Zona Sul do Recife.

Pedro Gabriel Bezerra, de 20 anos, estava de serviço de sentinela na unidade e levou um fuzil de calibre 7,62 milímetros e 20 munições. O desaparecimento foi registrado no sábado (17), e o paradeiro do militar permanece desconhecido.

O 7º Depósito de Suprimento é uma instalação do Exército destinada ao armazenamento de suprimentos, munições e armas.

Exército instaura inquérito para apurar desaparecimento

Em nota, o Comando Militar do Nordeste (CMNE), vinculado ao Ministério da Defesa, informou que o soldado deixou a unidade durante o serviço de sentinela, levando o armamento individual. O CMNE afirmou também que não compactua com possíveis desvios de seus integrantes e que mobilizará recursos para encontrar o soldado e o material, com apoio dos órgãos de segurança pública.

O órgão não detalhou quais medidas estão em andamento nem informou se há suspeitas sobre o destino do soldado. Até o momento, também não foram divulgadas informações sobre o que teria motivado a saída do militar.

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