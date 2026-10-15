PF encontra dinheiro dentro de adega em casa de policial durante operação no RJ

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O grupo investigado pela PF nesta fase da Operação Unha e Carne movimentou mais de R$ 7,6 bilhões, de acordo com relatório do Coaf

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Federal encontrou R$ 40 mil em dinheiro vivo dentro de uma adega do inspetor da Polícia Civil José Carlos Alves de Souza Júnior, preso nesta quinta-feira, 15, durante a oitava fase da Operação Unha e Carne, no Rio de Janeiro.

Um vídeo gravado pelos agentes durante o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão mostra três pilhas de dinheiro dentro da adega de vinhos na casa do policial em Angra dos Reis (RJ). A defesa de Souza Júnior não foi localizada.

O grupo investigado pela PF nesta fase da Operação Unha e Carne movimentou mais de R$ 7,6 bilhões, de acordo com Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Segundo a PF, a organização criminosa armada é suspeita de "utilizar de uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro como plataforma de lavagem de dinheiro".

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram seis mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, Petrópolis, Armação dos Búzios Nova Iguaçu e São Gonçalo. A Corregedoria da Polícia Civil acompanhou o cumprimento dos mandados contra os policiais civis investigados.

Também nesta fase da Operação Unha e Carne, Márcio Canella (União Brasil), segundo deputado estadual que recebeu maior número de votos no Rio de Janeiro, foi preso pela Polícia Federal num condomínio de luxo da Barra da Tijuca. A defesa de Canella ainda não se manifestou.

A Justiça determinou ainda o sequestro de bens e valores, além da suspensão das atividades econômicas de 112 empresas ligadas à rede de lavagem de dinheiro. Desse total, 96 são postos de combustíveis utilizados, segundo a PF, "para camuflar e legalizar os recursos de origem criminosa".

Além do crime de organização criminosa armada, os investigados devem responder por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, venda ilegal de combustíveis e formação de cartel.