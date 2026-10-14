Operação contra o tráfico de drogas cumpre seis mandados de prisão e bloqueia R$ 10 milhões em Pernambuco
Investigação começou em julho de 2021, após prisão em flagrante de suspeito que transportava drogas; operação foi deflagrada nesta quarta (14)
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A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpriu seis dos sete mandados de prisão expedidos no âmbito da Operação de Repressão Qualificada Valuta, deflagrada na manhã desta quarta-feira (14).
A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
A ação também prevê o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão domiciliar e o bloqueio judicial de ativos financeiros superiores a R$ 10 milhões.
Locais que a operação foi deflagrada
As diligências ocorreram na Região Metropolitana do Recife, na Paraíba, em Campinas (SP) e em Goiânia (GO), com apoio das polícias civis dos estados envolvidos.
Segundo o delegado Thiago Gontijo, responsável pela investigação, o bloqueio financeiro foi determinado pela Justiça para atingir os recursos associados às atividades investigadas.
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Investigação começou após prisão em flagrante
A apuração começou em julho de 2021, a partir de uma prisão em flagrante realizada em Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, durante a Operação Fide Dignus. Na ocasião, um suspeito foi abordado enquanto transportava entorpecentes.
A análise das provas reunidas levou os investigadores a identificar indícios de lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas.
De acordo com Gontijo, o avanço das investigações permitiu ampliar o foco da apuração para além do comércio de entorpecentes e identificar suspeitas de movimentação de recursos provenientes da atividade ilegal. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmares.