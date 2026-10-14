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Segurança | Notícia

Operação contra o tráfico de drogas cumpre seis mandados de prisão e bloqueia R$ 10 milhões em Pernambuco

Investigação começou em julho de 2021, após prisão em flagrante de suspeito que transportava drogas; operação foi deflagrada nesta quarta (14)

Por Eduardo Scofi Publicado em 14/10/2026 às 10:32 | Atualizado em 14/10/2026 às 10:54
As diligências ocorreram na Região Metropolitana do Recife, na Paraíba, em Campinas (SP) e em Goiânia (GO)
As diligências ocorreram na Região Metropolitana do Recife, na Paraíba, em Campinas (SP) e em Goiânia (GO) - Divulgação/PCPE

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A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpriu seis dos sete mandados de prisão expedidos no âmbito da Operação de Repressão Qualificada Valuta, deflagrada na manhã desta quarta-feira (14).

A investigação apura a atuação de um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação também prevê o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão domiciliar e o bloqueio judicial de ativos financeiros superiores a R$ 10 milhões. 

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Locais que a operação foi deflagrada

As diligências ocorreram na Região Metropolitana do Recife, na Paraíba, em Campinas (SP) e em Goiânia (GO), com apoio das polícias civis dos estados envolvidos.

Segundo o delegado Thiago Gontijo, responsável pela investigação, o bloqueio financeiro foi determinado pela Justiça para atingir os recursos associados às atividades investigadas.

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Investigação começou após prisão em flagrante

A apuração começou em julho de 2021, a partir de uma prisão em flagrante realizada em Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, durante a Operação Fide Dignus. Na ocasião, um suspeito foi abordado enquanto transportava entorpecentes.

A análise das provas reunidas levou os investigadores a identificar indícios de lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas.

De acordo com Gontijo, o avanço das investigações permitiu ampliar o foco da apuração para além do comércio de entorpecentes e identificar suspeitas de movimentação de recursos provenientes da atividade ilegal. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Palmares.

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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