Associação questiona lista de oficiais da PM que podem atuar no julgamento de crimes militares em Pernambuco
Entidade aponta ausência de 149 coronéis e tenentes-coronéis na relação e pede providências ao MPPE; Polícia Militar afirma que segue a lei
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A Associação Pernambucana dos Cabos e Soldados Policiais e Bombeiros Militares (ACS-PE) está questionando a composição da lista de oficiais da Polícia Militar aptos a integrar os Conselhos de Justiça Militar, responsáveis por julgar crimes militares no Estado.
Em ofício encaminhado no dia 17 de setembro ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a entidade apontou a ausência de um número expressivo de coronéis e tenentes-coronéis na relação divulgada pela Polícia Militar e pediu a adoção das providências cabíveis.
O questionamento em relação à transparência tem como base um documento publicado em 11 de setembro, que apresenta a relação de oficiais disponíveis para compor os conselhos especiais e permanentes da Justiça Militar, cujos integrantes são escolhidos por sorteio.
Em Pernambuco, cada Conselho de Justiça é composto por cinco integrantes: um juiz de Direito, que preside o colegiado, e quatro oficiais da PM que atuam como juízes militares.
Segundo a associação, a lista inclui apenas 20 coronéis e 47 tenentes-coronéis. Os números, conforme o efetivo citado pela entidade, contrastam com os 51 coronéis e 165 tenentes-coronéis previstos nos quadros da Polícia Militar. A diferença é de 149 oficiais que não aparecem na relação.
No documento, a ACS-PE considera improvável que todos os militares ausentes estejam enquadrados nas exceções previstas na legislação que disciplina a organização da Justiça Militar. A entidade também aponta que a publicação não informa a antiguidade nem o local de serviço de cada oficial relacionado.
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Para a associação, a ausência dessas informações dificulta a verificação dos critérios utilizados para definir quais militares podem participar dos julgamentos.
O ofício cita o artigo 19 da Lei Federal nº 8.457/1992 e levanta a possibilidade de violação ao princípio do juiz natural, garantia jurídica que busca assegurar que os processos sejam julgados por órgãos competentes, constituídos de acordo com as regras legais.
A manifestação, com pedido de suspensão da posse dos oficiais sorteados para o quarto trimestre de 2026, foi assinada pelo advogado Jethro Ferreira da Silva Júnior, que representa a associação.
O MPPE e a Justiça Militar analisam o caso. O juiz Francisco Galindo solicitou, em ofício, que o Comando Geral da PM preste informações sobre os questionamentos da associação, informando a lista de todos os oficiais que estão na ativa e que não aparecem na lista original, justificando a hipótese de impedimento para participarem dos conselhos de Justiça Militar.
O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR?
Questionada pela coluna Segurança, a assessoria da Polícia Militar afirmou, em nota, que a elaboração das listas de oficiais encaminhadas à Justiça Militar "segue os critérios estabelecidos na legislação vigente".
"A corporação esclarece que a relação considera a disponibilidade dos militares para a função e exclui aqueles que se enquadram em situações de impedimento, afastamento ou dispensa previstas em lei", disse.
"A PMPE informa, ainda, que presta formalmente ao Poder Judiciário os esclarecimentos solicitados sobre as dispensas legais de integrantes do efetivo, reafirmando seu compromisso com a legalidade e a transparência", completou.