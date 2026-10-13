Operação contra tráfico de drogas e comércio ilegal de armas cumpre mandados em Pernambuco e mais dois estados

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Ação prendeu 21 pessoas e apreendeu nesta terça (13) 16 kg de drogas; investigação aponta que organização criminosa movimentou mais de R$ 7 milhões

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Uma operação interestadual contra o tráfico de drogas, o comércio ilegal de armas de fogo e a lavagem de dinheiro prendeu 21 pessoas nesta terça-feira (13). A ação investiga uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 7 milhões por meio de contas bancárias. Também foram apreendidos cerca de 16 kg de entorpecentes e um revólver. As informações são do g1.

As diligências ocorrem em Petrolina, no Sertão pernambucano, e em outros quatro municípios: Canto do Buriti, Caracol e São João do Piauí, no Piauí, e Água Clara, em Mato Grosso do Sul. Ao todo, a operação prevê o cumprimento de 25 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão.

Investigação aponta divisão de funções no grupo

Segundo as investigações, a organização criminosa tinha uma estrutura organizada por funções. Os integrantes eram responsáveis por atividades como tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, apoio logístico e movimentação financeira. Uma das principais lideranças investigadas é identificada pelas iniciais R.S.M.

A apuração reuniu informações obtidas durante diligências, análise de dispositivos eletrônicos e cruzamento de dados. A análise de dados bancários, autorizada pela Justiça, identificou movimentações superiores a R$ 7 milhões em contas vinculadas às lideranças e aos integrantes responsáveis pelas finanças do grupo.

Justiça autorizou bloqueio de bens e valores

Além dos entorpecentes, entre eles cocaína e crack, e do revólver apreendido, a operação inclui medidas para bloquear bens e valores. A autorização judicial busca impedir a transferência ou a ocultação de recursos suspeitos de origem ilícita.

De acordo com o delegado Vinicius Araújo, titular da Delegacia Seccional de Canto do Buriti, a operação tem como objetivo atingir tanto a estrutura financeira quanto a atuação operacional da organização criminosa.

A ação reúne unidades especializadas das forças de segurança do Piauí, o Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) de Petrolina e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

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