Investigação da morte de Darik Sampaio, vítima de tiro da PM, aguarda decisão do MPPE há 3 meses
Polícia Civil concluiu, em julho, novas diligências solicitadas, mas não quis informar se identificou o militar que matou atleta de futsal do Sport
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A morte de Darik Sampaio da Silva, de 13 anos, atleta de futsal sub-14 do Sport Club do Recife, permanece cercada de mistério. Desde julho a Polícia Civil concluiu novas diligências solicitadas para tentar esclarecer qual policial militar foi o autor do tiro que matou o adolescente, mas não quis informar o resultado das apurações. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por sua vez, após três meses ainda não se posicionou sobre o caso perante a Justiça.
Darik foi morto durante perseguição policial contra suspeitos de roubar um carro, na Rua Professora Arcelina Câmara, no bairro do Jordão, Zona Sul do Recife, em 16 de março de 2024. O adolescente conversava com duas amigas, na calçada da casa de uma delas, quando foi atingido por duas balas perdidas.
Após a ocorrência, a Polícia Militar declarou que houve troca de tiros com os criminosos. Mas a Polícia Civil, baseada em perícias e na análise dos projéteis encontrados na cena do crime, apontou que apenas os militares atiraram. Na época, quatro policiais confessaram, em depoimento, que realizaram disparos, mas se recusaram a participar da reprodução simulada, que foi cancelada.
A Polícia Civil chegou concluir o inquérito com pedido de arquivamento, alegando não ter conseguido esclarecer a autoria dos tiros. Mas a juíza Fernanda Moura de Carvalho, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, afirmou que o arquivamento era precipitado e, com parecer favorável da Subprocuradoria-Geral de Justiça, determinou a retomada das investigações em dezembro de 2024.
Um dos pedidos foi que uma reprodução simulada fosse realizada mesmo que os policiais militares envolvidos na ocorrência se negassem a participar. A Polícia Civil não quis confirmar se essa perícia foi feita. Disse apenas, em nota, que as diligências foram concluídas e devolvidas ao MPPE em 8 de julho. Já o MPPE, questionado pela reportagem, declarou que a 39ª Promotoria Criminal continua analisando o caso.
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Enquanto isso, nas redes sociais, parentes continuam cobrando respostas sobre a morte de Darik. "Não podemos nos calar. Ele só tinha 13 anos, era uma criança inocente que só queria jogar futebol. Não vamos parar até a justiça ser feita", disse o pai, Davidson José da Silva.
VÍDEO: RELEMBRE O CASO