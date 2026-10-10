PM apreende 17 câmeras clandestinas em Jaboatão dos Guararapes
Equipamentos estavam em postes nos bairros de Sucupira, Pacheco e Canaã; ação recolheu modelo de alta tecnologia avaliado em R$ 7 mil
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Policiais militares do 25º Batalhão apreenderam 17 câmeras de monitoramento instaladas ilegalmente em postes da rede elétrica em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A apreensão ocorreu na sexta-feira (9) durante a Operação Ponto Cego, executada nos bairros de Sucupira, Pacheco e Canaã.
A intervenção teve como objetivo desarticular um sistema informal de vigilância montado por grupos criminosos para acompanhar a movimentação de moradores e forças de segurança na região.
Vigilância de alta tecnologia no crime organizado
A rede clandestina utilizava a infraestrutura pública de energia para manter os equipamentos em funcionamento contínuo. Entre os eletrônicos recolhidos pelas equipes policiais, um aparelho de monitoramento de alta tecnologia chamou a atenção dos agentes, sendo avaliado em cerca de R$ 7 mil.
A prática de instalar circuitos de CFTV não autorizados em vias públicas tem sido utilizada por grupos criminosos para antecipar ações policiais e controlar o fluxo de pessoas nas áreas periféricas.
Todo o material foi levado à Delegacia de Polícia de Cavaleiro, que investigará a autoria e os responsáveis pelas instalações.