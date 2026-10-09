'Pombos-correio': como advogados ajudavam líderes de facções a manter o comando mesmo atrás das grades

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Investigação do MP do Ceará revela desafio de impedir que chefes presos sigam comandando facções, problema que está no centro de estratégia nacional

A conversa começa de maneira formal, seguindo as regras rígidas de um presídio de segurança máxima. Mas, em pouco tempo, o que era para ser uma orientação jurídica do advogado para o preso se inverte: o líder da facção, sem acesso a celular ou qualquer outro meio de comunicação, dita as ordens que devem ser repassadas aos aliados que estão soltos.

Trata-se de recados sobre quem deve assumir determinada função, qual território deve ser disputado, como obter armas de fogo e drogas ou até quando uma facção local deve se aliar a uma organização de alcance nacional.

Segundo investigação do Ministério Público do Ceará (MPCE), era dessa maneira que parte do comando das organizações criminosas continuava funcionando a partir de dentro da prisão. Em vez de celulares escondidos nas celas, o canal identificado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) passava por visitas de advogados que teriam extrapolado a função de defesa e atuado como intermediários entre os chefes presos e integrantes das facções.

O encontro reservado entre advogado e cliente, nos parlatórios, era na prática usado como uma espécie de linha de transmissão do crime. A investigação que levou à Operação Mensageiros do Crime, deflagrada em junho deste ano, resultou na prisão de 12 advogados e na denúncia de 17 lideranças de organizações criminosas.

O Ministério Público afirma ter identificado uma rede de comunicação estruturada para transmitir determinações das chefias encarceradas.

O caso, que serve de exemplo para investigações semelhantes em outros estados, também expõe um dos principais desafios do combate ao crime organizado no sistema prisional brasileiro: como impedir que uma liderança deixe de controlar o território apenas porque foi presa.

Combate ao crime organizado

A Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado do Ceará (UP-Máxima), localizada em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza, tem capacidade para 168 presos. Foi justamente nesse ambiente, criado para aumentar o isolamento de criminosos de alta periculosidade, que o MPCE identificou o que chamou de um canal de comunicação utilizado pelas facções.

A suspeita levou o Gaeco a pedir ao Tribunal de Justiça do Ceará autorização para instalar equipamentos de captação de áudio e imagem nos parlatórios da unidade. A medida foi autorizada em novembro de 2025, por seis meses, e posteriormente prorrogada por mais um ano, segundo o coordenador do Gaeco, Oscar Stefano.

"Entendemos que a medida era muito importante diante de situações que vínhamos investigando, com presos líderes de facções que continuavam se comunicando", pontuou.

Infográfico - JC

Com a instalação do sistema de captação ambiental, a investigação passou a acompanhar os encontros entre presos e advogados. As gravações analisadas pelo MPCE revelaram conversas com linguagem codificada e referências a assuntos que ultrapassariam a defesa jurídica.

Nos diálogos, apareciam orientações relacionadas à reorganização de grupos criminosos, expansão territorial, recrutamento de integrantes, aquisição de armas, circulação de drogas e articulações para a manutenção das atividades das facções, afetando diretamente comunidades do lado de fora dos muros.

O Ministério Público afirma ainda que os advogados identificados mantinham vínculos entre si e que alguns visitavam repetidamente os mesmos presos. Dados do sistema penitenciário também teriam apontado volume elevado de atendimentos, considerado pelos investigadores incompatível com o padrão ordinário de assistência jurídica.

A tese do MPCE é que não se tratava, portanto, de episódios isolados. Haveria uma rede.

A rede de mensageiros

Para o Gaeco, os advogados investigados passaram a ocupar uma função específica dentro da estrutura criminosa: levar para fora dos muros aquilo que as lideranças não poderiam transmitir diretamente. O próprio nome dado à operação resume a suspeita: Mensageiros do Crime.

Na avaliação do promotor Oscar Stefano, o problema vai além da entrada clandestina de celulares ou outros objetos nos presídios. O desafio é impedir que as organizações encontrem novos caminhos para preservar a comunicação entre quem está preso e quem continua nas ruas.

O coordenador do Gaeco explica que a investigação começou a perceber um padrão a partir da frequência das visitas de determinados advogados a lideranças de facções.

"Percebemos que havia um canal de comunicação, a partir de visitas diárias de advogados" Oscar Stefano, coordenador do Gaeco

A apuração identificou profissionais que passaram a ser tratados pelos investigadores como "advogados de recado" ou "pombos-correio".

A suspeita ganhou dimensão maior quando os investigadores perceberam que a comunicação não servia apenas para transmitir mensagens pessoais. Segundo o MPCE, ela participava da própria reorganização das facções.

A preocupação das autoridades cearenses não começou com a instalação dos equipamentos nos parlatórios.

Stefano cita como exemplo um episódio de 4 de abril de 2016, quando um carro-bomba foi colocado diante da Assembleia Legislativa do Ceará. Aquela ação foi organizada de dentro do sistema prisional, porque detentos estavam insatisfeitos com o projeto de lei que previa o bloqueio de sinal de celular nas unidades. O responsável pela ordem do carro-bomba foi identificado e preso em 2021.

Quase uma década depois do plano de ataque, a investigação do Gaeco encontrou outro cenário em que a prisão não significava necessariamente o fim da capacidade de articulação das lideranças. A diferença é que, desta vez, o foco estava no canal utilizado para fazer a informação circular.

É uma questão central para as forças de segurança: prender o chefe de uma facção não significa necessariamente neutralizá-lo. "Mais importante do que aumentar penas é isolar lideranças", afirmou o promotor.

Provas colhidas em operação do MPCE foram fundamentais para desarticular rede criminosa que tinha apoio de advogados - MPCE/DIVULGAÇÃO

A avaliação do Gaeco é que o isolamento efetivo das chefias pode ter impacto maior sobre a estrutura das organizações do que simplesmente ampliar o tempo de encarceramento.

A Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Ceará (OAB-CE) chegou a impetrar pedido de liminar no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que fosse determinada a retirada dos equipamentos de monitoramento da unidade prisional de segurança máxima.

O argumento foi de que a autorização judicial viola o sigilo das comunicações entre advogados e clientes, protegido pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994), pela Lei de Execução Penal e pela Constituição Federal. Mas o ministro Herman Benjamin indeferiu o pedido, apontando que não se verifica, no caso, "ilegalidade manifesta nem situação de urgência capaz de justificar a concessão da medida excepcional".

A disputa pelo território

A investigação do MPCE na unidade prisional de segurança máxima foi além: identificou mudanças na configuração das facções que atuam no Ceará.

Stefano afirma que a facção carioca Comando Vermelho passou a ampliar sua influência no Estado e que, das 17 lideranças denunciadas na operação, oito teriam migrado para a organização. Segundo ele, facções locais teriam se aproximado ou migrado para o grupo por meio dessas articulações.

"80 a 85% dos territórios no Ceará sofrem a influência do Comando Vermelho atualmente. A segunda facção é o Primeiro Comando da Capital (PCC)"



Oscar Stefano, coordenador do Gaeco

Para o promotor, o cenário também mudou. Em vez de um domínio territorial absoluto, as organizações passaram a exercer influência sobre áreas e atividades econômicas específicas. Entre os exemplos citados estão o fornecimento de água, internet e gás, além da comercialização de cigarros contrabandeados.

O trabalho do MPCE no combate ao crime organizado trouxe outro reflexo positivo para a população. Houve queda no número de mortes violentas intencionais no Estado. Na avaliação dos investigadores, isso ocorreu porque parte expressiva desses crimes estaria relacionada à disputa direta por territórios entre grupos criminosos e as ordens saiam de dentro do presídio de segurança máxima, agora mais controlado.

As estatísticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que o Ceará registrou 1.233 mortes entre janeiro e agosto deste ano. A queda foi de 59% em comparação com o mesmo período de 2025, quando 2.087 pessoas foram assassinadas.

Nas mortes violentas intencionais estão incluídos os homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e os óbitos decorrentes de intervenções das forças de segurança.

A estratégia de isolar lideranças de organizações criminosas também foi adotada em Pernambuco a partir de 2024, ano em que as mortes começaram a cair. No Estado, mais de 70% dos assassinatos têm como motivação a relação das vítimas com atividades criminais. No entendimento da Secretaria de Defesa Social (SDS), o isolamento de líderes contribuiu para a redução de ordens para assassinatos de rivais, resultando diretamente na queda dos crimes no Estado.

Entre janeiro e setembro, Pernambuco registrou 2.119 assassinatos, o que representa uma diminuição de 10,5% em comparação com 2025, quando 2.367 vidas foram perdidas para a violência.

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Um problema que ultrapassa o Ceará

Crime organizado está espalhado pelo país, a partir de articulações no sistema prisional - Thiago Lucas

O que o MPCE identificou no Ceará revela um problema que ultrapassa os limites de uma unidade prisional: prender uma liderança do crime organizado não significa, necessariamente, interromper sua capacidade de dar ordens. Quando essa comunicação permanece ativa, os efeitos da disputa por território, armas, drogas e poder continuam chegando às ruas e afetando toda a população.

Isso ajuda a explicar por que o sistema prisional entrou no centro da estratégia nacional de combate ao crime organizado.

Estima-se que o Brasil tenha a terceira maior população carcerária do mundo. Além da superlotação, que gera descontrole no sistema, a escassez de profissionais da segurança agrava a situação.

Não à toa, duas das principais facções do país — Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) — foram criadas em presídios, recrutaram membros e, nos últimos anos, se espalharam por todos os estados. Além disso, um estudo liderado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) mapeou ao menos 88 organizações criminosas e apontou que 98% delas estão atuando no ambiente prisional.

O governo federal anunciou, em maio de 2026, um projeto para transformar 138 unidades prisionais estaduais em padrão federal. Elas foram escolhidas porque concentram cerca de 80% das lideranças do crime organizado no país. Uma das mudanças previstas é a gravação dos encontros entre advogados e detentos nos parlatórios, assim como já ocorre nas cinco penitenciárias federais de segurança máxima.

As 138 unidades estão distribuídas pelas cinco regiões. O Nordeste concentra o maior número, com 45 presídios, seguido por Sudeste (38), Norte (23), Sul (17) e Centro-Oeste (15). O governo afirma que esses estabelecimentos têm importância para o controle e o enfrentamento das organizações criminosas dentro e fora do sistema prisional.

Infográfico - THIAGO LUCAS/ARTES SJCC

O projeto do governo federal prevê investimentos em equipamentos e tecnologia para as unidades prisionais. Já foram adquiridos 276 aparelhos de raio-X, 138 scanners corporais e 365 viaturas. O investimento já contratado ou encaminhado supera R$ 184,9 milhões, dentro de um projeto estimado em R$ 324 milhões.

"O principal desafio é impedir que as organizações criminosas utilizem o sistema prisional para manter comunicação, exercer influência e coordenar atividades ilícitas. O programa estabelece um novo modelo de segurança, combinando investimentos em equipamentos, inteligência, capacitação permanente das polícias penais e padronização de protocolos operacionais", afirmou Antônio Glautter de Azevedo Morais, diretor de Inteligência Penal da Senappen, em recente entrevista.

O objetivo declarado é justamente atacar a capacidade de articulação criminosa que parte das prisões. E é nesse ponto que o caso do Ceará ganha dimensão nacional. O desafio não termina quando uma liderança é retirada das ruas: é preciso impedir que a ordem continue saindo da prisão.

