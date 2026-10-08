Caso Miguel: TJPE rejeita novo recurso e mantém pena de 7 anos de prisão para Sarí Corte Real

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Julgamento, na tarde desta quinta-feira (8), analisou embargos de declaração apresentados pela defesa da ré, que tenta anular condenação

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O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) negou um novo recurso e manteve a pena de sete anos de prisão em regime fechado para Sarí Mariana Costa Gaspar Corte Real, condenada pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos.

O julgamento dos embargos de declaração apresentados pela defesa da ré ocorreu na tarde desta quinta-feira (8). O colegiado manteve a condenação por unanimidade de votos. Agora, caberá recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), enquanto isso Sarí permanece em liberdade.

O recurso analisado pelo TJPE propôs sanar supostas omissões e contradições no acórdão anterior, questionando o cálculo da pena e sustentando a necessidade de aplicação de regras benéficas à ré.

Segundo o TJPE, a defesa argumentou que a ausência de maioria absoluta em julgamentos colegiados exige a prevalência da decisão mais favorável ao réu, sustentando que na apelação não se formou quórum absoluto sobre a pena e o regime.

Além disso, a defesa de Sarí invocou a Lei nº 14.836/2024, norma que vedou o uso do voto de desempate por presidentes de órgãos julgadores em matéria penal e determinou a proclamação imediata do resultado benéfico em caso de empate, alegando que o julgamento dos embargos infringentes havia registrado o placar de 5 a 5.

Contudo, o desempate na sessão criminal de 21 de maio deste ano havia sido proferido pelo presidente da Seção Criminal, desembargador Mauro Alencar de Barros, que votou pela manutenção da pena mais severa, de sete anos, ao invés de seis, como pediu a defesa.

DECISÃO

O relator, desembargador José Viana Ulisses Filho, votou por rejeitar os embargos declaratórios. Ele explicou que a orientação firmada pelo STJ distingue o empate definitivo, verificado quando todos os membros aptos já votaram, do empate provisório, existente enquanto ainda resta membro integrante do colegiado habilitado a proferir voto, reconhecendo a compatibilidade entre a Lei nº 14.836/2024 e a participação do presidente para desempatar o julgamento.

O desembargador informou também, no voto, que o Regimento Interno do TJPE estabelece que as deliberações são tomadas por maioria de votos e contempla a participação do presidente da Seção nas hipóteses regimentais, não havendo vedação regimental expressa à sua participação no julgamento criminal em questão.

O relator justificou que a elevação da pena e a imposição do regime fechado foram fundamentadas pela gravidade concreta da conduta (deixar criança desacompanhada no elevador) e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Reafirmou ainda que o crime do artigo 133 do Código Penal exige o dolo de perigo — a vontade livre de abandonar o incapaz —, elemento que se preserva mesmo na modalidade qualificada pelo resultado morte.

O julgamento foi acompanhado pela mãe de Miguel, Mirtes Renata, que comentou a decisão nas redes sociais. Ela comemorou o resultado, mas pontou que o caso deve mesmo ser levado ao STJ. "Precisa com urgência sair de Pernambuco para que haja a prisão de Sarí Corte Real", disse.

RELEMBRE O CASO MIGUEL

No dia da morte de Miguel, em 2 de junho de 2020, Mirtes levou o filho para a casa da patroa, em um edifício de luxo no bairro de São José, na área central do Recife, porque não tinha com quem deixá-lo e a creche estava fechada, já que o País vivia a pior fase da pandemia da covid-19. Logo após Mirtes descer com o cachorro de Sarí para passear, o menino decidiu ir à procura da mãe.

Imagens do circuito de segurança do prédio registraram o momento em que Miguel entrou no elevador. Sarí tentou impedi-lo por um momento, mas acabou apertando um dos botões, deixando o menino sozinho e voltando para pintar as unhas.

Miguel chegou em uma área de maquinaria, acessou uma janela e caiu.