Bepi e Bope são os batalhões de polícia mais letais de Pernambuco, aponta levantamento

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Polícia Militar argumenta que unidades são acionadas para ocorrências de alta complexidade. Não há previsão de quando efetivo usará bodycams

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O Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) lideram em número de ocorrências com mortes em Pernambuco. Entre 2022 e junho de 2026, foram contabilizados 35 casos envolvendo policiais do Bepi. No mesmo período, 20 tiveram a participação de policiais do Bope.

Os dados fazem parte do Painel de Intervenção Policial, criado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para ampliar a transparência sobre as ações policiais e monitorar a atuação do Estado diante da letalidade em Pernambuco.

"Há informações de onde há mais ocorrências, o sexo das vítimas, faixa etária e cor. Esses números mostram a realidade sobre a letalidade policial à sociedade", pontuou o promotor Francisco Ortêncio de Carvalho, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial do MPPE.

Entre 2022 e junho de 2026, de acordo com o painel, 337 ocorrências policiais com mortes foram mapeadas. Desse total, 205 casos foram arquivados e 35 resultaram em denúncias à Justiça. Outras seguem em apuração.

O painel também indicou que 427 pessoas foram mortas no período analisado. Desse total, 397 eram pretas ou pardas. E 95,1% eram do sexo masculino.

"Nossa intenção é reduzir a letalidade policial no Estado, por isso estamos sempre revisando protocolos de atuação da polícia e nos reunindo com comandantes da PM e diretores regionais. Também criamos núcleos regionais, em Caruaru e Petrolina, para apurar os casos em que há mortes em ações policiais. Antes nossa equipe estava concentrada na capital", disse o promotor.

BATALHÕES MAIS LETAIS

O Bepi, que lidera em número de mortes nas ocorrências, é responsável pelo policiamento tático especializado no interior de Pernambuco. Já o Bope atua prioritariamente na Região Metropolitana do Recife, podendo ser acionado para o interior em situações mais extremas.

"O Bepi é, de fato, um batalhão que temos observado com mais atenção. A Polícia Militar argumenta que a unidade enfrenta muitos confrontos, ocorrências de maior intensidade. Mapeamos 17 ocorrências que entendemos que os protocolos precisam ser revisados", afirmou o promotor.

Infográfico com dados do MPPE - JC

Questionada pela coluna Segurança, a Polícia Militar justificou que esses batalhões são acionados para ocorrências de altíssima complexidade, "como enfrentamento a criminosos entrincheirados ou fortemente armados, gerenciamento de crises, tomada de reféns e cumprimento de mandados de alto risco".

Segundo a PM, 83 mortes por intervenção policial foram registradas no Estado em 2025, das quais quatro envolveram o Bope e 18 envolveram o Bepi. Já em 2026, até setembro, 69 óbitos foram contabilizados, sendo nove ocorrências com participação de policiais do Bepi e nenhuma com o Bope.

Uma das ações recentes de maior repercussão no Estado, com resultado morte, envolveu policiais do Bope.



De acordo com a denúncia do MPPE, militares que deveriam se dirigir para a sede do 11º Batalhão, no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife, mudaram a rota em três viaturas após receberem a informação de que suspeitos de tráfico de drogas estariam na comunidade do Detran na noite de 20 de novembro de 2023.

Uma câmera filmou o momento em que os PMs invadiram a residência e, pouco depois, mulheres e crianças deixaram o imóvel. Os tiros foram disparados contra Bruno Henrique Vicente da Silva, de 28 anos, e Rhaldney Fernandes da Silva Caluete, 32.

Caso teve repercussão nacional após vídeo mostrar policiais armados invadindo casa de suspeitos em 2023 - REPRODUÇÃO

Em depoimentos, os policiais alegaram que a dupla estaria armada e que teria reagido à abordagem. Já testemunhas contaram que as vítimas estavam ajoelhadas e rendidas quando foram baleadas. Os homens foram levados, enrolados em lençóis, para uma viatura, que seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá. Eles já teriam chegado mortos.

O MPPE afirmou que os policiais "forjaram" socorro às vítimas e alteraram o cenário para dificultar o trabalho dos investigadores.

Nove policiais viraram réus por duplo homicídio qualificado. Atualmente estão em liberdade, sem previsão de serem levados a júri popular porque a defesa deles está recorrendo sob o argumento de que a ação com resultado morte foi em legítima defesa.

BODYCAMS AINDA SEM DATA PARA CHEGAR ÀS UNIDADES ESPECIALIZADAS

Mesmo com o Bepi e o Bope liderando a letalidade policial no Estado, ainda não há previsão de quando as unidades especializadas vão começar a usar câmeras corporais, também conhecidas como bodycams.

Sete meses após receber verba de quase R$ 24 milhões do governo federal para a compra dos equipamentos, a Secretaria de Defesa Social (SDS) ainda vai lançar o edital de licitação.

Segundo a Polícia Militar, ainda "não há definição prévia de prioridade específica nem data fixada para a implantação nas Unidades de Batalhão Especializado".

A corporação declarou apenas que os critérios de distribuição e a ordem de priorização das unidades contempladas seguirão diretrizes operacionais e planejamento técnico do Comando Geral da PM.

O promotor Francisco Ortêncio de Carvalho disse acreditar que as novas câmeras começarão a ser usadas pela polícia no primeiro semestre de 2027. "É um anseio nosso e da sociedade para garantir um controle mais eficaz e em tempo real", disse.

Carvalho destacou que testes recentes foram realizados e bem-sucedidos. "Os novos equipamentos terão acionamento remoto, ou seja, independentemente da vontade do policial."

O 17º batalhão da PM, com sede em Paulista, no Grande Recife, é o único que conta com bodycams - foram apenas 187 adquiridos na gestão Paulo Câmara. Mas as câmeras não enviam imagens e sons em tempo real para uma central e a tecnologia é considerada obsoleta, inclusive com registro constante de perdas de gravações.

"Trata-se de um experimento fracassado. Equipamentos obsoletos e que dependem do acionamento manual do policial. É um exemplo de como não fazer", disse o promotor.

Câmeras são usadas apenas por um batalhão, mas não transmitem imagens em tempo real e são obsoletos - SDS/ Divulgação

Em nota, a Polícia Militar destacou que Pernambuco registrou a taxa de 0,94 morte por intervenção policial para cada 100 mil habitantes em 2025, sendo a 6ª menor taxa do país, sendo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

Além disso, pontuou que "adota medidas permanentes de qualificação e controle para a redução continuada de mortes decorrentes de intervenção policial".

"O treinamento contempla também a aplicação de tecnologias e técnicas de menor potencial ofensivo, salientando que a força letal deve ser empregada unicamente quando estritamente necessária para repelir ameaça grave e iminente", completou.

Segundo a PM, 97 armas longas, como fuzis e rifles, foram apreendidas pela Polícia Militar entre janeiro e agosto deste ano. O aumento foi de 52% em comparação com o mesmo período do ano passado.