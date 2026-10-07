Bepi e Bope são os batalhões de polícia mais letais de Pernambuco, aponta levantamento
Polícia Militar argumenta que unidades são acionadas para ocorrências de alta complexidade. Não há previsão de quando efetivo usará bodycams
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) lideram em número de ocorrências com mortes em Pernambuco. Entre 2022 e junho de 2026, foram contabilizados 35 casos envolvendo policiais do Bepi. No mesmo período, 20 tiveram a participação de policiais do Bope.
Os dados fazem parte do Painel de Intervenção Policial, criado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para ampliar a transparência sobre as ações policiais e monitorar a atuação do Estado diante da letalidade em Pernambuco.
"Há informações de onde há mais ocorrências, o sexo das vítimas, faixa etária e cor. Esses números mostram a realidade sobre a letalidade policial à sociedade", pontuou o promotor Francisco Ortêncio de Carvalho, coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial do MPPE.
Entre 2022 e junho de 2026, de acordo com o painel, 337 ocorrências policiais com mortes foram mapeadas. Desse total, 205 casos foram arquivados e 35 resultaram em denúncias à Justiça. Outras seguem em apuração.
O painel também indicou que 427 pessoas foram mortas no período analisado. Desse total, 397 eram pretas ou pardas. E 95,1% eram do sexo masculino.
"Nossa intenção é reduzir a letalidade policial no Estado, por isso estamos sempre revisando protocolos de atuação da polícia e nos reunindo com comandantes da PM e diretores regionais. Também criamos núcleos regionais, em Caruaru e Petrolina, para apurar os casos em que há mortes em ações policiais. Antes nossa equipe estava concentrada na capital", disse o promotor.
BATALHÕES MAIS LETAIS
O Bepi, que lidera em número de mortes nas ocorrências, é responsável pelo policiamento tático especializado no interior de Pernambuco. Já o Bope atua prioritariamente na Região Metropolitana do Recife, podendo ser acionado para o interior em situações mais extremas.
"O Bepi é, de fato, um batalhão que temos observado com mais atenção. A Polícia Militar argumenta que a unidade enfrenta muitos confrontos, ocorrências de maior intensidade. Mapeamos 17 ocorrências que entendemos que os protocolos precisam ser revisados", afirmou o promotor.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Questionada pela coluna Segurança, a Polícia Militar justificou que esses batalhões são acionados para ocorrências de altíssima complexidade, "como enfrentamento a criminosos entrincheirados ou fortemente armados, gerenciamento de crises, tomada de reféns e cumprimento de mandados de alto risco".
Segundo a PM, 83 mortes por intervenção policial foram registradas no Estado em 2025, das quais quatro envolveram o Bope e 18 envolveram o Bepi. Já em 2026, até setembro, 69 óbitos foram contabilizados, sendo nove ocorrências com participação de policiais do Bepi e nenhuma com o Bope.
Uma das ações recentes de maior repercussão no Estado, com resultado morte, envolveu policiais do Bope.
De acordo com a denúncia do MPPE, militares que deveriam se dirigir para a sede do 11º Batalhão, no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife, mudaram a rota em três viaturas após receberem a informação de que suspeitos de tráfico de drogas estariam na comunidade do Detran na noite de 20 de novembro de 2023.
Uma câmera filmou o momento em que os PMs invadiram a residência e, pouco depois, mulheres e crianças deixaram o imóvel. Os tiros foram disparados contra Bruno Henrique Vicente da Silva, de 28 anos, e Rhaldney Fernandes da Silva Caluete, 32.
Em depoimentos, os policiais alegaram que a dupla estaria armada e que teria reagido à abordagem. Já testemunhas contaram que as vítimas estavam ajoelhadas e rendidas quando foram baleadas. Os homens foram levados, enrolados em lençóis, para uma viatura, que seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá. Eles já teriam chegado mortos.
O MPPE afirmou que os policiais "forjaram" socorro às vítimas e alteraram o cenário para dificultar o trabalho dos investigadores.
Nove policiais viraram réus por duplo homicídio qualificado. Atualmente estão em liberdade, sem previsão de serem levados a júri popular porque a defesa deles está recorrendo sob o argumento de que a ação com resultado morte foi em legítima defesa.
BODYCAMS AINDA SEM DATA PARA CHEGAR ÀS UNIDADES ESPECIALIZADAS
Mesmo com o Bepi e o Bope liderando a letalidade policial no Estado, ainda não há previsão de quando as unidades especializadas vão começar a usar câmeras corporais, também conhecidas como bodycams.
Sete meses após receber verba de quase R$ 24 milhões do governo federal para a compra dos equipamentos, a Secretaria de Defesa Social (SDS) ainda vai lançar o edital de licitação.
Segundo a Polícia Militar, ainda "não há definição prévia de prioridade específica nem data fixada para a implantação nas Unidades de Batalhão Especializado".
A corporação declarou apenas que os critérios de distribuição e a ordem de priorização das unidades contempladas seguirão diretrizes operacionais e planejamento técnico do Comando Geral da PM.
O promotor Francisco Ortêncio de Carvalho disse acreditar que as novas câmeras começarão a ser usadas pela polícia no primeiro semestre de 2027. "É um anseio nosso e da sociedade para garantir um controle mais eficaz e em tempo real", disse.
Carvalho destacou que testes recentes foram realizados e bem-sucedidos. "Os novos equipamentos terão acionamento remoto, ou seja, independentemente da vontade do policial."
O 17º batalhão da PM, com sede em Paulista, no Grande Recife, é o único que conta com bodycams - foram apenas 187 adquiridos na gestão Paulo Câmara. Mas as câmeras não enviam imagens e sons em tempo real para uma central e a tecnologia é considerada obsoleta, inclusive com registro constante de perdas de gravações.
"Trata-se de um experimento fracassado. Equipamentos obsoletos e que dependem do acionamento manual do policial. É um exemplo de como não fazer", disse o promotor.
Em nota, a Polícia Militar destacou que Pernambuco registrou a taxa de 0,94 morte por intervenção policial para cada 100 mil habitantes em 2025, sendo a 6ª menor taxa do país, sendo dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça.
Além disso, pontuou que "adota medidas permanentes de qualificação e controle para a redução continuada de mortes decorrentes de intervenção policial".
"O treinamento contempla também a aplicação de tecnologias e técnicas de menor potencial ofensivo, salientando que a força letal deve ser empregada unicamente quando estritamente necessária para repelir ameaça grave e iminente", completou.
Segundo a PM, 97 armas longas, como fuzis e rifles, foram apreendidas pela Polícia Militar entre janeiro e agosto deste ano. O aumento foi de 52% em comparação com o mesmo período do ano passado.