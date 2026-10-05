STJ nega recurso e mantém júri popular de policiais acusados de matar estudante em Itambé
Mais de nove anos após a morte do estudante Edvaldo da Silva Alves, de 19 anos, atingido por um tiro de elastômero, réus ainda não foram julgados
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso da defesa e manteve a decisão de levar a júri popular os policiais militares acusados pela morte do estudante Edvaldo da Silva Alves, de 19 anos. A vítima foi atingida por um tiro de elastômero (bala de borracha) na perna no município de Itambé, Mata Norte de Pernambuco, e veio a óbito após 25 dias na UTI.
A decisão do ministro Reynaldo Soares da Fonseca foi publicada na última semana. O relator pontou que, no agravo em recurso especial, a defesa afirmou que não foi intimada para a sessão de julgamento de outro recurso o que caracterizaria nulidade absoluta por cerceamento de defesa.
No entanto, o ministro ressaltou que a defesa apresentou "alegações genéricas" no novo recurso. Por isso, decidiu negá-lo. Os advogados ainda podem recorrer da decisão.
Edvaldo fazia parte de um grupo de moradores que protestava na rodovia PE-75 para cobrar mais segurança, na tarde de 18 de março de 2017. Quatro policiais militares chegaram e, na tentativa de acabar com a mobilização, um deles recebeu a ordem para disparar um tiro, que atingiu uma perna do estudante.
Vídeo gravado por manifestantes mostrou o momento em que o comandante da operação, o então capitão Ramon Tadeu Silva Cazé, apontou para a vítima e disse: "É esse aqui que vai levar o primeiro tiro?". Em seguida ordenou que o soldado Ivaldo Batista de Souza Júnior disparasse o tiro.
Mesmo ferido, Edvaldo foi arrastado para a viatura policial. Ramon ainda foi filmado dando um tapa na vítima, que morreu no Hospital Miguel Arraes, em Paulista.
Após investigações, Ramon e Ivaldo viraram réus por homicídio doloso (com intenção de matar). Ao capitão também foi atribuído o crime de tortura. Em 2019, a Justiça de Pernambuco decidiu que ambos iriam a júri popular.
Outros dois PMs que estavam no momento em que o estudante foi baleado foram acusados de omissão de socorro. Mas o processo contra essa dupla foi suspenso e convertido em medidas cautelares.
Os recursos apresentados pela defesa dos PMs réus por homicídio foram negados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por isso um agravo em recurso especial foi parar no STJ.
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PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS
No âmbito administrativo, após investigação da Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS), Ramon foi expulso da Polícia Militar de Pernambuco em dezembro de 2017. Mas recorreu ao TJPE e chegou a retornar às atividades.
Em maio de 2022, o processo transitou em julgado e ele foi excluído da corporação. Já Ivaldo teve como punição o cumprimento de 30 dias de prisão militar.
Meses após a morte do estudante, o governo de Pernambuco firmou um acordo de reparação com a família dele, com pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal aos pais. Os valores não foram divulgados.