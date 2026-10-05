Policiais penais suspeitos de corrupção no Presídio de Vitória de Santo Antão respondem a processo administrativo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Corregedoria da Secretaria de Defesa Social instaurou investigação mais de um mês após operação policial contra três agentes, que podem ser demitidos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Três policiais penais suspeitos de participação no esquema de corrupção no Presídio de Vitória de Santo Antão, localizado na Mata Sul de Pernambuco, estão respondendo a processo administrativo disciplinar. A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) instaurou a investigação na semana passada.

Estão na mira o ex-diretor do presídio Emanuel Roberto Franca de Lima, Mário Alves Batista e Paulo Henrique da Silva. Eles podem ser punidos com demissão ao final da investigação administrativa.

Os três policiais penais foram alvos da operação Controle Paralelo, deflagrada pela Polícia Civil em 25 de agosto deste ano, que cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no esquema criminoso.

Segundo as investigações conduzidas pelo Grupo de Operações Especiais (GOE), iniciadas em outubro de 2022, um chaveiro negociava o aluguel de camas nas celas, comercializava produtos em cantina e prometia proteção aos presos, tudo mediante em dinheiro ou Pix.

Quem atrasava o pagamento, sofria agressões físicas e ameaças. Familiares dos detentos também recebiam telefonemas e eram obrigados a pagar pelos "serviços" irregulares e com a conivência do Estado.

Segundo a polícia, o chaveiro é o ex-presidiário Alexandre Saturnino de Paula. Ele está solto desde 2024. No dia da operação, ele não foi encontrado, mas três armas de fogo foram apreendidas na casa onde vivia.

O inquérito descreveu que Alexandre teria relação direta com Emanuel. Em meio a denúncias de irregularidades, o ex-diretor do presídio deixou de exercer cargo de confiança em 2023, mas permanecia trabalhando no Presídio Rorinildo da Rocha Leão, localizado em Palmares, também na Mata Sul, com salário superior a R$ 10 mil.

A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 1.014.856,23 das contas do ex-diretor, a pedido da polícia, que indicou que o valor era incompatível com o cargo público ocupado por ele.

A investigação apontou ainda que parentes do ex-diretor e de Alexandre teriam recebido depósitos em dinheiro obtido no esquema. A esposa de Emanuel também está sendo investigada. Ela é descrita como uma pessoa que realizou movimentações financeiras relacionadas ao núcleo investigado e teria mantido transações diretas com o líder da organização. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 93 mil das contas dela.

A polícia descobriu que parte do dinheiro arrecadado na unidade prisional era destinada a uma empresa de venda de camarões localizada na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca. O estabelecimento pertence a Alexandre e estaria sendo usado para lavagem de capitais.

Procurada pela coluna, a Polícia Civil não informou se o inquérito foi concluído.

O Sindicato dos Policiais Penais de Pernambuco declarou que os policiais presos são filiados e contam com assistência jurídica. A entidade disse ainda que não se manifesta sobre o mérito ou alcance da investigação.