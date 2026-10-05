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Segurança | Notícia

Polícia prende cinco suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Recife

A equipe da PM foi acionada após uma denúncia de populares sobre a prática de tráfico de drogas e uso de armas para intimidar moradores

Por Anaís Coelho Publicado em 05/10/2026 às 9:35 | Atualizado em 05/10/2026 às 12:46
Policiais Militares detêm cinco suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
Policiais Militares detêm cinco suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo - Divulgação

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A polícia prendeu cinco suspeitos por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por supostos homicídios praticados no bairro de São José, na área central do Recife, no domingo (4).

Durante patrulhamento, policiais militares receberam informações de que suspeitos estariam praticando tráfico e intimidando moradores do Conjunto Habitacional B13.

Segundo populares, o grupo estava reunido em um dos blocos do habitacional, comercializando drogas, exibindo armamentos e supostamente planejando a execução de um homicídio na comunidade da Linha, situada na Avenida Sul.

 

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Foram apreendidas três pistolas Sig Sauer calibre 9mm, seis carregadores alongados e um carregador convencional, totalizando 84 munições calibre 9mm, além de dois carregadores contendo 43 munições calibre .380.

Também foram localizados 113 invólucros de maconha, 65 pedras de crack, 24 pinos de cocaína, uma capa de colete balístico, uma balaclava e a quantia de R$ 532,00 em espécie.

Ainda durante a ação, uma mulher tentou se refugiar em uma casa e jogou uma bolsa pela janela, fato presenciado pelos policiais militares. Na bolsa, foram encontradas 30 munições calibre .38, uma balança de precisão, 41 pedras de crack, 24 invólucros de maconha e R$ 79,00 em espécie.

Todos os envolvidos, assim como o material ilícito apreendido, foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os nomes deles não foram informados. 

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Anaís Coelho

acoelho@jc.com.br

Estagiária, estudante de Jornalismo pela faculdade Estácio.

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