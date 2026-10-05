Com número reduzido de votos, delegados da Polícia Civil de Pernambuco não são eleitos como deputados estaduais
Pelo menos cinco delegados da ativa disputaram a eleição mirando vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Só uma teve mais de 4 mil votos
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Pelo menos cinco delegados da Polícia Civil de Pernambuco disputaram uma vaga para a Assembleia Legislativa nas eleições de 2026. Mas, com número reduzido de votos, não conseguiram se eleger como deputados estaduais.
A delegada Natasha Dolci (MDB) foi a que alcançou o maior número de votos: 4.349. Conhecida nas redes sociais por denunciar ter sido vítima de assédio na corporação e por reclamar dos problemas na segurança pública estadual, Natasha decidiu ser candidata após a Secretaria de Defesa Social (SDS) encaminhar ao Palácio do Campo das Princesas parecer com pedido de demissão contra ela.
Ainda durante a campanha, outros pareceres semelhantes chegaram à mesa da governadora Raquel Lyra, que ainda não tomou uma decisão. Em geral, os processos administrativos disciplinares apontam que a delegada teria cometido infrações previstas no Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado ao divulgar fatos internos publicamente e ao dirigir-se a superior hierárquico de modo ofensivo ou desrespeitoso.
Mesmo com mais de 105 mil seguidores nas redes sociais, Natasha não conseguiu número expressivo de votos.
O delegado Eronildes Meneses (União) também não foi eleito na disputa para a Assembleia Legislativa. Com apenas 2.377 votos, o profissional da segurança é conhecido pela experiência à frente da Delegacia de Combate aos Crimes Cibernéticos em Pernambuco. Tem quase 77 mil seguidores no Instagram, onde publica vídeos com dicas para evitar que usuários caiam em golpes virtuais.
O delegado Victor Leite (Novo), com 1.940 votos; Tereza Nogueira (Novo), 1.504; e Alaumo Lima Delegado Amarelinho (Podemos), com 773, registraram os números mais baixos de votação entre os candidatos citados.
Na contramão dos colegas da Polícia Civil que estão na ativa, a delegada aposentada Gleide Ângelo (PP) obteve 63.687 votos e foi reeleita para a Assembleia Legislativa. Um fato curioso: na primeira vez que disputou a eleição, em 2018, alcançou 412.636 votos.