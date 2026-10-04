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Segurança | Notícia

Pernambuco registra 679 ocorrências policiais no 1º turno das Eleições 2026

Casos incluem apreensão de dinheiro e detenção de vereadores; Recife concentrou mais da metade dos chamados atendidos pelas forças de segurança.

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 19:12
Forças de segurança atuam nas Eleições 2026 em Pernambuco
Forças de segurança atuam nas Eleições 2026 em Pernambuco - Divulgação

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As forças de segurança de Pernambuco registraram 679 ocorrências relacionadas ao primeiro turno das Eleições 2026 até o encerramento da votação neste domingo (4).

Os dados preliminares da Operação Eleição 2026 apontam ações de fiscalização, apreensões de materiais de propaganda e conduções de suspeitos por crimes eleitorais em todas as regiões do Estado.

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Concentração de chamados na Região Metropolitana

A maior parte dos atendimentos concentrou-se na Região Metropolitana do Recife, com a capital pernambucana liderando o volume de chamados. A distribuição dos registros por município indicou:

  • Recife: 409 ocorrências
  • Olinda: 51 ocorrências
  • Jaboatão dos Guararapes: 44 ocorrências
  • Caruaru: 27 ocorrências
  • Petrolina: 13 ocorrências

Detenção de políticos e apreensão de dinheiro

Entre os episódios de maior gravidade, a Polícia Militar deteve o ex-vereador Nildo Soldado no bairro da Mirueira, em Paulista. O suspeito de praticar "boca de urna" portava materiais de campanha e cerca de R$ 7 mil em espécie, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.

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No bairro de Campo Grande, no Recife, outra ação contra a distribuição irregular de santinhos resultou na apreensão de dinheiro e no encaminhamento dos envolvidos às autoridades.

No Sertão, um vereador e outro homem foram conduzidos à delegacia em Afogados da Ingazeira para prestar esclarecimentos sobre infrações eleitorais. A polícia também realizou conduções por suspeita de boca de urna em Arcoverde e em Camaragibe, onde uma mulher de 51 anos foi flagrada com propaganda irregular.

Atuação do efetivo no período pós-eleitoral

Os chamados foram recebidos prioritariamente pelo telefone 190 do serviço de emergência. O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, comentou o balanço das operações do pleito:

"As forças de segurança atuaram diante das denúncias, realizando prisões, apreensões e conduções quando necessário, para garantir que o eleitor pudesse exercer seu direito ao voto com segurança e tranquilidade, sempre dentro da legalidade e com total imparcialidade."

A Secretaria de Defesa Social informou que as equipes de segurança continuam mobilizadas no período pós-eleitoral para a preservação da ordem pública e atendimento de eventuais chamados no Estado.

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