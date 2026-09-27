Integrantes de torcida organizada são presos durante Náutico x Sport por suspeita de ataque a torcedores do Ceará em maio

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Segundo a PM, investigados foram indiciados por crimes de provocação de tumulto, dano e associação criminosa na noite de 3 de maio de 2026

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Uma operação integrada das Forças de Segurança do estado resultou na prisão preventiva de dois integrantes da Torcida Jovem do Sport, durante a partida entre Náutico e Sport, realizada no Estádio dos Aflitos, neste sábado (26).

As prisões foram cumpridas a partir de mandados expedidos pelo Poder Judiciário de Pernambuco, após a conclusão das investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (DPRIE). Os investigados foram indiciados por crimes de provocação de tumulto, dano e associação criminosa.

Segundo a Polícia Militar, a investigação apura fatos ocorridos na noite de 3 de maio de 2026, quando um grupo de centenas de torcedores tentou bloquear uma via pública para atacar, com pedras, paus e artefatos explosivos, ônibus que transportavam torcedores do Ceará.

O Batalhão de Choque (BPChoque) realizou a abordagem e o cumprimento dos mandados de prisão durante a partida.

A operação contou com participação da DPRIE, do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do BPChoque, com assessoramento do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social (CIIDS).

