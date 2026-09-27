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Segurança | Notícia

Cabo da PM faz ex-mulher refém diante dos filhos em São Lourenço da Mata

Após seis horas de negociação, policial que não aceitava o fim do relacionamento se entregou e foi levado ao CREED; família pede proteção à vítima

Por JC Publicado em 27/09/2026 às 18:13 | Atualizado em 27/09/2026 às 18:22
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Imagem ilustrativa - violência contra a mulher. Policial militar foi levado à Delegacia de Camaragibe e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED) - ISTOCK

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Um cabo da Polícia Militar de Pernambuco manteve a ex-mulher refém por mais de seis horas na noite de sábado (26/9), em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O crime de cárcere privado foi praticado no interior da residência da mãe da vítima, onde também estavam presentes os dois filhos do casal, de 8 e 11 anos, que presenciaram a violência.

Segundo informações de familiares das vítimas, o casal estava separado há aproximadamente um mês, mas o policial militar não aceitava o término do relacionamento. Depois de muita negociação com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), o militar terminou se entregando sem fazer vítimas. Mas, mesmo assim e diante do trauma vivenciado no imóvel, a família da dona de casa pediu proteção para garantir a integridade física da mulher.

Em nota oficial, o 20º Batalhão da PMPE informou que enviou viaturas que socorreram a dona de casa para uma UPA, conduzindo-a em seguida à Delegacia de Polícia Civil. Já o policial militar foi levado à Delegacia de Camaragibe e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (CREED).

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