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Segurança | Notícia

Ex-advogado é condenado a 24 anos de prisão por homicídio de empresário no Recife

José Francisco de Lima Filho, de 51 anos, matou a tiros Antônio Evaldo Carlos Doroteu, 61, em frente a uma padaria no bairro do Ipsep em 2023

Por Raphael Guerra Publicado em 26/09/2026 às 14:53
Sessão de julgamento foi conduzida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital
Sessão de julgamento foi conduzida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital - FREEPIK

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A Justiça condenou o ex-advogado José Francisco de Lima Filho, 51, a uma pena de 24 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado do empresário Antônio Evaldo Carlos Doroteu, 61. O crime ocorreu no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, em 2023. 

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto os advogados do réu sustentaram a tese de legítima defesa. 

O crime ocorreu em 16 de maio de 2023. As investigações indicaram que o empresário foi atingido por tiro no momento em que discutia com o ex-advogado no estacionamento de uma padaria. A viúva e o filho da vítima presenciaram o assassinato. 

José Francisco era sócio da viúva em um escritório da advocacia, mas a sociedade foi dissolvida de maneira conturbada. Ele foi preso em João Pessoa, na Paraíba, durante operação do Grupo de Operações Especiais (GOE) em 17 de junho do mesmo ano. Na época, também teve a inscrição profissional suspensa pela OAB-PE. 

A sessão de julgamento foi conduzida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital na última segunda-feira (21), mas o resultado só foi divulgado à imprensa nessa sexta-feira (25). A sentença determinou o imediato cumprimento da pena, por isso o réu não poderá recorrer em liberdade. 

Desde o crime, a viúva e o filho do casal estão em local protegido. "Antes do julgamento, o promotor Marcel Correa prestou atendimento remoto à família", informou o MPPE, em nota. 

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Mais de 30 prêmios de jornalismo, entre nacionais e regionais. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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