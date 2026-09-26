Ex-advogado é condenado a 24 anos de prisão por homicídio de empresário no Recife

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José Francisco de Lima Filho, de 51 anos, matou a tiros Antônio Evaldo Carlos Doroteu, 61, em frente a uma padaria no bairro do Ipsep em 2023

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A Justiça condenou o ex-advogado José Francisco de Lima Filho, 51, a uma pena de 24 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado do empresário Antônio Evaldo Carlos Doroteu, 61. O crime ocorreu no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, em 2023.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto os advogados do réu sustentaram a tese de legítima defesa.



O crime ocorreu em 16 de maio de 2023. As investigações indicaram que o empresário foi atingido por tiro no momento em que discutia com o ex-advogado no estacionamento de uma padaria. A viúva e o filho da vítima presenciaram o assassinato.

José Francisco era sócio da viúva em um escritório da advocacia, mas a sociedade foi dissolvida de maneira conturbada. Ele foi preso em João Pessoa, na Paraíba, durante operação do Grupo de Operações Especiais (GOE) em 17 de junho do mesmo ano. Na época, também teve a inscrição profissional suspensa pela OAB-PE.

A sessão de julgamento foi conduzida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital na última segunda-feira (21), mas o resultado só foi divulgado à imprensa nessa sexta-feira (25). A sentença determinou o imediato cumprimento da pena, por isso o réu não poderá recorrer em liberdade.

Desde o crime, a viúva e o filho do casal estão em local protegido. "Antes do julgamento, o promotor Marcel Correa prestou atendimento remoto à família", informou o MPPE, em nota.