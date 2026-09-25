TJPE nega recurso de PM réu por morte de motociclista de aplicativo em Camaragibe
Defesa do sargento Venilson Cândido da Silva tenta impedir que ele seja levado a júri popular por crime ocorrido em dezembro de 2024
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O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) negou recurso da defesa do sargento Venilson Cândido da Silva, de 51 anos, que tenta impedir que ele seja levado a júri popular. O policial militar é acusado de matar o motociclista de aplicativo Thiago Fernandes Bezerra, 23, durante discussão após uma corrida, no município de Camaragibe, no Grande Recife, em 2024.
No recurso, os advogados do réu argumentaram que a sentença de pronúncia foi publicada antes que respostas às diligências solicitadas pela defesa e autorizadas pela Justiça fossem entregues, a exemplo do histórico de corridas da vítima e da conclusão da perícia videográfica realizada pelo Instituto de Criminalística.
Na análise do recurso especial em sentido estrito, o desembargador Alberto Nogueira Virgínio, 1º Vice-Presidente do TJPE, pontuou que uma decisão colegiada já reconheceu que os elementos materiais (como laudos, confissão do réu e depoimentos de testemunhas) e o fato de a vítima estar desarmada no momento em que foi baleada indicam que não houve ausência de dolo nem excludente de ilicitude na ação do réu. Por isso, o novo recurso foi negado.
A defesa do sargento deve ir ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar impedir o júri popular.
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RELEMBRE O CASO
De acordo com denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o sargento matou Thiago ao final da corrida em frente ao Condomínio Real Garden, no bairro de Santa Mônica, na tarde de 1º de dezembro de 2024.
Uma câmera de segurança registrou imagens da discussão, que teria sido motivada por causa de R$ 7. "Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai atira aí", disse Thiago, de braços abertos. Logo depois, o PM atirou na vítima, que morreu no local.
Venilson chegou a fugir do local, mas foi capturado por populares e espancado ao entrar em um ônibus. Ele foi encaminhado ao Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed), em Abreu e Lima, onde permanece preso preventivamente. O sargento responde por homicídio qualificado (motivo fútil).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
Na sentença de pronúncia, a juíza Marília Falcone Gomes pontuou que "o próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confessou expressamente ter efetuado o disparo letal, declarando que 'matou a pessoa de Tiago' e que efetuou 'um único disparo instintivo de forma repentina'. A confissão é amplamente corroborada pelas demais provas coligidas".
Na decisão, a magistrada pontuou que as provas colhidas na investigação não indicam que houve legítima defesa.
"A narrativa constante da denúncia, amparada no relatório policial que analisou as imagens das câmeras de segurança, descreve que a vítima estava parada e com os braços erguidos em sinal de rendição quando foi atingida pelo disparo", disse a juíza.