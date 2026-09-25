Polícia prende grupo suspeito de roubos de carros SUVs na Zona Norte do Recife
Com os quatro homens foram apreendidas quatro armas de fogo, incluindo um fuzil. Dois suspeitos possuem antecedentes criminais, segundo investigação
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A Polícia Civil prendeu quatro homens suspeitos de integrar um grupo especializado em roubos de veículos, especialmente SUVs, no Recife. A ação ocorreu na última terça-feira (22), no município de Paulista, no Grande Recife.
As investigações tiveram início a partir de uma sequência de roubos na Zona Norte da capital. Os policiais conseguiram identificar integrantes do grupo e passaram a monitorar as atividades deles.
Durante as diligências, a equipe recebeu a informação de que um Nissan Kicks, roubado em 18 de agosto, no bairro do Monteiro, estaria circulando em Paulista. Os policiais foram ao município e localizaram o veículo. Os suspeitos tentaram se evadir, mas entraram em uma rua sem saída e foram presos.
No veículo, foram apreendidas quatro armas de fogo: um fuzil, duas pistolas calibre 9mm, com carregadores alongados e seletor de rajada, e uma pistola calibre .40.
Também foram encontrados carregadores, munições, balaclavas, luvas e camisas de manga longa, que, segundo as investigações, poderiam ser utilizadas para dificultar a identificação dos suspeitos por meio de imagens.
A vistoria também confirmou que o Nissan Kicks havia sido roubado e apresentava adulteração na placa.
O grupo teria envolvimento em roubos de outros veículos, entre eles um Honda HR-V, um Jeep Renegade, um Corolla Cross e um Mitsubishi Eclipse Cross. A apuração continua para esclarecer a participação de cada integrante nos crimes.
Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela polícia. Dois possuem antecedentes criminais, sendo um deles por homicídio e outro já havia sido preso por tráfico de drogas.
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Os quatro suspeitos foram autuados em flagrante por associação criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.