Polícia prende grupo suspeito de roubos de carros SUVs na Zona Norte do Recife

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Com os quatro homens foram apreendidas quatro armas de fogo, incluindo um fuzil. Dois suspeitos possuem antecedentes criminais, segundo investigação

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A Polícia Civil prendeu quatro homens suspeitos de integrar um grupo especializado em roubos de veículos, especialmente SUVs, no Recife. A ação ocorreu na última terça-feira (22), no município de Paulista, no Grande Recife.

As investigações tiveram início a partir de uma sequência de roubos na Zona Norte da capital. Os policiais conseguiram identificar integrantes do grupo e passaram a monitorar as atividades deles.

Durante as diligências, a equipe recebeu a informação de que um Nissan Kicks, roubado em 18 de agosto, no bairro do Monteiro, estaria circulando em Paulista. Os policiais foram ao município e localizaram o veículo. Os suspeitos tentaram se evadir, mas entraram em uma rua sem saída e foram presos.

No veículo, foram apreendidas quatro armas de fogo: um fuzil, duas pistolas calibre 9mm, com carregadores alongados e seletor de rajada, e uma pistola calibre .40.

Também foram encontrados carregadores, munições, balaclavas, luvas e camisas de manga longa, que, segundo as investigações, poderiam ser utilizadas para dificultar a identificação dos suspeitos por meio de imagens.

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A vistoria também confirmou que o Nissan Kicks havia sido roubado e apresentava adulteração na placa.

O grupo teria envolvimento em roubos de outros veículos, entre eles um Honda HR-V, um Jeep Renegade, um Corolla Cross e um Mitsubishi Eclipse Cross. A apuração continua para esclarecer a participação de cada integrante nos crimes.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela polícia. Dois possuem antecedentes criminais, sendo um deles por homicídio e outro já havia sido preso por tráfico de drogas.

Os quatro suspeitos foram autuados em flagrante por associação criminosa, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.