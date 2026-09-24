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Segurança | Notícia

Operações em Pernambuco resultam em mais de 500 prisões e prejuízo de R$ 22 milhões ao crime organizado

Ações entre maio e agosto também resultaram na apreensão de 131 armas, mais de 10 mil munições e 70 kg de drogas; R$ 105 milhões foram bloqueados

Por JC Publicado em 24/09/2026 às 8:49 | Atualizado em 24/09/2026 às 9:09
Agentes policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo)
Agentes policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) - Divulgação

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Operações realizadas em Pernambuco, nas divisas e nas principais rotas interestaduais, provocaram um prejuízo de mais de R$ 22 milhões às organizações criminosas nos últimos 90 dias, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Defesa Social (SDS). As ações também resultaram em 531 prisões e apreensões de menores, além da apreensão de armas, munições e entorpecentes.

As operações Protetor das Divisas e Protetor das Fronteiras, realizadas entre 11 de maio e 8 de agosto, integram o programa Brasil Contra o Crime Organizado, criado pelo governo federal. 

Ações nas divisas de Pernambuco

A Operação Protetor das Divisas concentrou as ações nos limites de Pernambuco com Bahia, Ceará, Alagoas, Paraíba e Piauí. Ao todo, 2.130 agentes de segurança pública participaram da operação. Durante o período, a Polícia Militar de Pernambuco realizou 674 bloqueios, barreiras e blitzes, abordou 7.944 pessoas e 3.028 veículos. Também foram recuperados 15 veículos com registros de roubo ou furto.

A Polícia Civil cumpriu 249 mandados de busca e apreensão e 365 mandados de prisão. Foram instaurados 47 inquéritos e concluídos 12. O trabalho de inteligência foi utilizado para identificar alvos e mapear facções, lideranças e rotas utilizadas pelas organizações criminosas.

Fiscalização nas principais rotas interestaduais

Já a Operação Protetor das Fronteiras teve como foco as rotas interestaduais que atravessam Pernambuco, incluindo as BRs 232, 116, 316, 101 e 428, além do eixo do Rio São Francisco. A ação resultou em 136 prisões e apreensões de menores, 27 armas de fogo e nove meios de transporte, além da apreensão de entorpecentes.

Somadas as duas operações, foram apreendidas 131 armas de fogo, 10.907 munições e mais de 70 quilos de drogas.

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Bloqueio de R$ 105 milhões

Além das prisões e apreensões, as ações buscaram atingir a estrutura financeira das organizações criminosas. Foram solicitados bloqueios de valores superiores a R$ 105 milhões relacionados a estruturas criminosas. As operações contaram com recursos da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) para o pagamento de diárias dos agentes e com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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