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Segurança | Notícia

Homens são mortos a tiros ao lado de igreja na Zona Norte do Recife

Crime ocorreu no Alto do Buriti, no bairro da Macaxeira, na manhã desta quinta-feira (24). Autoria e motivação do crime ainda são um mistério

Por Raphael Guerra Publicado em 24/09/2026 às 10:13
Triplo homicídio no bairro da Macaxeira, no Recife
Triplo homicídio no bairro da Macaxeira, no Recife - CIRIO GOMES/JC IMAGEM

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Três homens morreram após serem atingidos por vários tiros no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife, na manhã desta quinta-feira (24). A Polícia Civil está investigando o caso. 

O crime ocorreu ao lado da Igreja Santa Maria Mãe de Deus, no Alto do Buriti. Duas vítimas morreram na hora. Elas foram identificadas como Girlan Renan da Silva, de 36 anos, e Marcos Pereira da Silva Júnior, 21. Com o primeiro, a polícia aprendeu um facão. 

A terceira vítima foi Melci Barbosa Otaviano, 36. O homem foi socorrido e encaminhado para uma UPA, mas não resistiu aos ferimentos. 

Moradores ficaram assustados com a quantidade de tiros. A perícia identificou cerca de 40 cápsulas de fuzil 556 e de pistola 9mm no local. 

A motivação e autoria do crime ainda são um mistério.

Com informações da repórter Suelen Brainer, da TV Jornal

 

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Mais de 30 prêmios de jornalismo, entre nacionais e regionais. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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