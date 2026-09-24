Homens são mortos a tiros ao lado de igreja na Zona Norte do Recife

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Crime ocorreu no Alto do Buriti, no bairro da Macaxeira, na manhã desta quinta-feira (24). Autoria e motivação do crime ainda são um mistério

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Três homens morreram após serem atingidos por vários tiros no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife, na manhã desta quinta-feira (24). A Polícia Civil está investigando o caso.

O crime ocorreu ao lado da Igreja Santa Maria Mãe de Deus, no Alto do Buriti. Duas vítimas morreram na hora. Elas foram identificadas como Girlan Renan da Silva, de 36 anos, e Marcos Pereira da Silva Júnior, 21. Com o primeiro, a polícia aprendeu um facão.

A terceira vítima foi Melci Barbosa Otaviano, 36. O homem foi socorrido e encaminhado para uma UPA, mas não resistiu aos ferimentos.

Moradores ficaram assustados com a quantidade de tiros. A perícia identificou cerca de 40 cápsulas de fuzil 556 e de pistola 9mm no local.

A motivação e autoria do crime ainda são um mistério.

Com informações da repórter Suelen Brainer, da TV Jornal