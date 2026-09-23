Congresso reúne defensores públicos das Américas no Recife para discutir acesso à Justiça
XI Congresso da AIDEF será realizado nesta sexta-feira (25), na sede da Defensoria Pública de Pernambuco, com debates sobre direitos humanos
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O Recife recebe, na próxima sexta-feira (25), o XI Congresso da Associação Interamericana de Defensores Públicos (AIDEF), que reunirá defensoras e defensores públicos de diferentes países das Américas. O encontro terá debates sobre acesso à Justiça, direitos humanos e a atuação das Defensorias Públicas diante de situações de vulnerabilidade.
A programação será realizada na sede da Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE), instituição anfitriã do evento, e contará com representantes de diferentes realidades sociais e jurídicas do continente.
Direitos humanos e populações vulneráveis
Entre os assuntos previstos estão a atuação das Defensorias Públicas na proteção dos direitos humanos no sistema criminal e no cárcere, além da justiça socioambiental, com discussões sobre direitos da natureza e proteção de populações vulneráveis.
O congresso também terá debates sobre direitos das mulheres, proteção de crianças e adolescentes, migração e acesso à Justiça. Outro tema será a chamada Justiça Aberta, com foco em participação social, transparência e acesso aos serviços de Justiça.
Para o 1º Subdefensor Público-Geral Institucional e Administrativo da DPPE, Gabriel Gonçalves, a realização do encontro em Pernambuco amplia a cooperação entre instituições de diferentes países. "Receber em Pernambuco um encontro dessa dimensão reafirma o compromisso da Defensoria Pública com a promoção e a defesa dos direitos humanos e com a ampliação do acesso à justiça", destacou.
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Fortalecimento das Defensorias
A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), que atualmente coordena a AIDEF, promove o congresso junto à entidade interamericana. A Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado de Pernambuco (ADEPEPE) também apoia a realização.
A presidenta da ANADEP e coordenadora-geral da AIDEF, Fernanda Fernandes, afirma que o encontro também tratará da "autonomia institucional, a defesa dos direitos humanos e os desafios enfrentados pelas defensoras e pelos defensores públicos nas Américas".
Ela pontua ainda que se trata de um "espaço estratégico para tratarmos de questões institucionais fundamentais para o fortalecimento da Defensoria Pública na região e da importância do respeito às prerrogativas das defensoras e dos defensores públicos nos diferentes países, que são fundamentais para o Estado Democrático de Direito".