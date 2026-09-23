Congresso reúne defensores públicos das Américas no Recife para discutir acesso à Justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

XI Congresso da AIDEF será realizado nesta sexta-feira (25), na sede da Defensoria Pública de Pernambuco, com debates sobre direitos humanos

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Recife recebe, na próxima sexta-feira (25), o XI Congresso da Associação Interamericana de Defensores Públicos (AIDEF), que reunirá defensoras e defensores públicos de diferentes países das Américas. O encontro terá debates sobre acesso à Justiça, direitos humanos e a atuação das Defensorias Públicas diante de situações de vulnerabilidade.

A programação será realizada na sede da Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE), instituição anfitriã do evento, e contará com representantes de diferentes realidades sociais e jurídicas do continente.

Direitos humanos e populações vulneráveis

Entre os assuntos previstos estão a atuação das Defensorias Públicas na proteção dos direitos humanos no sistema criminal e no cárcere, além da justiça socioambiental, com discussões sobre direitos da natureza e proteção de populações vulneráveis.

O congresso também terá debates sobre direitos das mulheres, proteção de crianças e adolescentes, migração e acesso à Justiça. Outro tema será a chamada Justiça Aberta, com foco em participação social, transparência e acesso aos serviços de Justiça.

Para o 1º Subdefensor Público-Geral Institucional e Administrativo da DPPE, Gabriel Gonçalves, a realização do encontro em Pernambuco amplia a cooperação entre instituições de diferentes países. "Receber em Pernambuco um encontro dessa dimensão reafirma o compromisso da Defensoria Pública com a promoção e a defesa dos direitos humanos e com a ampliação do acesso à justiça", destacou.

Fortalecimento das Defensorias

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), que atualmente coordena a AIDEF, promove o congresso junto à entidade interamericana. A Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado de Pernambuco (ADEPEPE) também apoia a realização.

A presidenta da ANADEP e coordenadora-geral da AIDEF, Fernanda Fernandes, afirma que o encontro também tratará da "autonomia institucional, a defesa dos direitos humanos e os desafios enfrentados pelas defensoras e pelos defensores públicos nas Américas".

Ela pontua ainda que se trata de um "espaço estratégico para tratarmos de questões institucionais fundamentais para o fortalecimento da Defensoria Pública na região e da importância do respeito às prerrogativas das defensoras e dos defensores públicos nos diferentes países, que são fundamentais para o Estado Democrático de Direito".

Assista ao videocast Uma por Uma: Para onde vai o dinheiro das mulheres? Autonomia financeira e a liberdade feminina

