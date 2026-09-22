Registros de roubos caíram 56% no Grande Recife; chegada de novos PMs completa 1 ano

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De acordo com estatísticas da SDS, 12.271 ocorrências foram registradas entre janeiro e agosto de 2026. Capital concentra mais da metade dos casos

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A chegada dos novos policiais militares às ruas do Grande Recife completou um ano, reduzindo o déficit histórico de profissionais e o sentimento de insegurança da população. E os números oficiais traduzem a importância desse reforço: os registros de roubos na região caíram mais da metade.

De acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), 12.271 crimes violentos contra o patrimônio foram contabilizados pela polícia entre janeiro e agosto deste ano. A queda foi de 56,36% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram somados 21.770 boletins de ocorrência.

A capital pernambucana representa mais da metade dos registros de roubos. Foram 6.440 nos oito primeiros meses deste ano. No mesmo período de 2025, foram 12.693. A redução foi de 50,7%.

Nas estatísticas de crimes violentos contra o patrimônio estão inseridos os roubos a transeuntes, veículos, estabelecimentos comerciais, ônibus, residências e cargas.

Ao analisar apenas os registros de roubos a transeuntes, é possível dimensionar a importância da presença policial nas ruas. Entre janeiro e agosto de 2025, quando a população cobrava mais segurança, 7.952 boletins de ocorrência apenas no Recife foram somados pela polícia.

Já entre janeiro e agosto de 2026, com a presença dos militares em pontos estratégicos, foram contabilizados 3.552 roubos a transeuntes na capital. A queda foi de 44,66%.

No bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, moradores seguem reclamando da insegurança, mas reconhecem que há maior presença da polícia e mais agilidade nas prisões de assaltantes.

No último domingo (20), militares do 19º Batalhão, que faziam rondas, prenderam Weslley da Paz Alexandre, de 31 anos. Na abordagem, ele estava com duas pedras de crack e R$ 50 em espécie e foi reconhecido por duas pessoas como autor de um roubo.

O mesmo homem havia sido preso seis dias antes suspeito assaltar um casal de idosos na Rua dos Navegantes, também em Boa Viagem. Na ocasião, a Justiça determinou a liberdade provisória dele durante a audiência de custódia. Mas, desta vez, a autuação em flagrante foi convertida em preventiva. O homem responde a outros nove processos criminais.