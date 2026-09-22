Registros de roubos caíram 56% no Grande Recife; chegada de novos PMs completa 1 ano
De acordo com estatísticas da SDS, 12.271 ocorrências foram registradas entre janeiro e agosto de 2026. Capital concentra mais da metade dos casos
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A chegada dos novos policiais militares às ruas do Grande Recife completou um ano, reduzindo o déficit histórico de profissionais e o sentimento de insegurança da população. E os números oficiais traduzem a importância desse reforço: os registros de roubos na região caíram mais da metade.
De acordo com as estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), 12.271 crimes violentos contra o patrimônio foram contabilizados pela polícia entre janeiro e agosto deste ano. A queda foi de 56,36% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram somados 21.770 boletins de ocorrência.
A capital pernambucana representa mais da metade dos registros de roubos. Foram 6.440 nos oito primeiros meses deste ano. No mesmo período de 2025, foram 12.693. A redução foi de 50,7%.
Nas estatísticas de crimes violentos contra o patrimônio estão inseridos os roubos a transeuntes, veículos, estabelecimentos comerciais, ônibus, residências e cargas.
Ao analisar apenas os registros de roubos a transeuntes, é possível dimensionar a importância da presença policial nas ruas. Entre janeiro e agosto de 2025, quando a população cobrava mais segurança, 7.952 boletins de ocorrência apenas no Recife foram somados pela polícia.
Já entre janeiro e agosto de 2026, com a presença dos militares em pontos estratégicos, foram contabilizados 3.552 roubos a transeuntes na capital. A queda foi de 44,66%.
No bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, moradores seguem reclamando da insegurança, mas reconhecem que há maior presença da polícia e mais agilidade nas prisões de assaltantes.
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No último domingo (20), militares do 19º Batalhão, que faziam rondas, prenderam Weslley da Paz Alexandre, de 31 anos. Na abordagem, ele estava com duas pedras de crack e R$ 50 em espécie e foi reconhecido por duas pessoas como autor de um roubo.
O mesmo homem havia sido preso seis dias antes suspeito assaltar um casal de idosos na Rua dos Navegantes, também em Boa Viagem. Na ocasião, a Justiça determinou a liberdade provisória dele durante a audiência de custódia. Mas, desta vez, a autuação em flagrante foi convertida em preventiva. O homem responde a outros nove processos criminais.