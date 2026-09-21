Suspeito de assaltar casal em Boa Viagem é preso dias após ser solto em audiência de custódia
Weslley da Paz Alexandre foi capturado após ser reconhecido por vítimas de roubo no domingo (20). Desta vez, teve a prisão preventiva decretada
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O homem suspeito de assaltar um casal de idosos em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, que teve a liberdade provisória concedida pela Justiça em audiência de custódia, foi preso novamente em menos de uma semana. E, mais uma vez, suspeito de praticar roubos na mesma localidade.
Weslley da Paz Alexandre, de 31 anos, foi capturado foi capturado por policiais militares do 19º Batalhão, que faziam rondas para identificar um homem que estava praticando assaltos em Boa Viagem no domingo (20).
"O individuo foi localizado e, ao perceber a presença policial, tentou fugir, sendo capturado após cerco. Com ele, foram encontradas duas pedras de crack e R$ 50 em espécie", informou, em nota, a Polícia Militar.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Boa Viagem, onde foi reconhecido por duas pessoas como autor de roubo. "Outras duas vítimas, turistas do Rio de Janeiro, relataram terem sido roubadas, mas não conseguiram reconhecê-lo devido ao estado emocional", disse a PM.
Desta vez, em audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito. Ele foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.
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HISTÓRICO DE CRIMES
Weslley é suspeito de assaltar um casal de idosos que carregava o carro elétrico na Rua dos Navegantes, na tarde do dia 13 de setembro. Uma câmera de segurança filmou o momento da abordagem. O suspeito acabou capturado no dia seguinte, mas acabou solto em audiência de custódia.
Conforme documentos judiciais, Weslley responde a outro nove processos criminais.