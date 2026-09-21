Suspeito de assaltar casal em Boa Viagem é preso dias após ser solto em audiência de custódia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Weslley da Paz Alexandre foi capturado após ser reconhecido por vítimas de roubo no domingo (20). Desta vez, teve a prisão preventiva decretada

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O homem suspeito de assaltar um casal de idosos em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, que teve a liberdade provisória concedida pela Justiça em audiência de custódia, foi preso novamente em menos de uma semana. E, mais uma vez, suspeito de praticar roubos na mesma localidade.

Weslley da Paz Alexandre, de 31 anos, foi capturado foi capturado por policiais militares do 19º Batalhão, que faziam rondas para identificar um homem que estava praticando assaltos em Boa Viagem no domingo (20).

"O individuo foi localizado e, ao perceber a presença policial, tentou fugir, sendo capturado após cerco. Com ele, foram encontradas duas pedras de crack e R$ 50 em espécie", informou, em nota, a Polícia Militar.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Boa Viagem, onde foi reconhecido por duas pessoas como autor de roubo. "Outras duas vítimas, turistas do Rio de Janeiro, relataram terem sido roubadas, mas não conseguiram reconhecê-lo devido ao estado emocional", disse a PM.

Desta vez, em audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito. Ele foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.

HISTÓRICO DE CRIMES

Weslley é suspeito de assaltar um casal de idosos que carregava o carro elétrico na Rua dos Navegantes, na tarde do dia 13 de setembro. Uma câmera de segurança filmou o momento da abordagem. O suspeito acabou capturado no dia seguinte, mas acabou solto em audiência de custódia.



Conforme documentos judiciais, Weslley responde a outro nove processos criminais.



