Quaest: 91% defendem IA e novas tecnologias para segurança nos planos de governo

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Pesquisa feita em parceria com empresa de inteligência artificial aponta que 86% apoiam uso de IA contra a violência, principal preocupação do país

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O uso de inteligência artificial e novas tecnologias na segurança pública deve fazer parte dos planos de governo dos candidatos a governador para 91% dos brasileiros segundo pesquisa da Quaest, realizada em parceria com a Pax, empresa de inteligência artificial voltada à segurança pública. Do total de entrevistados, 77% dizem concordar muito com a inclusão dessas propostas.

O levantamento situa a demanda por tecnologia em um cenário de preocupação com a violência às vésperas das eleições de 2026. A segurança aparece como o principal problema do país para 28% dos entrevistados, à frente da corrupção, citada por 22%. Além disso, 70% afirmam que a violência aumentou muito nos últimos dois anos.

Demanda atravessa a polarização

A defesa da inclusão de inteligência artificial e novas tecnologias nos programas dos candidatos aos governos estaduais alcança pelo menos 80% nos diferentes grupos de posicionamento político, de lulistas a bolsonaristas, segundo os recortes divulgados.

A violência também lidera as preocupações nesses dois grupos: é apontada como o maior problema do Brasil por 37% dos lulistas e 30% dos bolsonaristas. No conjunto da população, 86% apoiam o uso de inteligência artificial no combate à violência.

Entre as medidas apresentadas aos entrevistados, educação e ampliação de oportunidades e uso de câmeras de monitoramento integradas à IA e ao trabalho policial são consideradas efetivas para melhorar a segurança por 93%, cada uma. A punição de criminosos com leis mais rígidas aparece com 92%.

“A pesquisa confirma a preocupação atual dos brasileiros com a segurança pública, ressalta a busca por soluções, e demonstra a abertura dos brasileiros ao uso de tecnologia na segurança”, avalia Guilherme Russo, diretor de Inteligência em Opinião da Quaest.

Aplicações e preocupações

O apoio também aparece quando os entrevistados são questionados sobre aplicações específicas. O uso de câmeras com inteligência artificial para ajudar a localizar pessoas desaparecidas tem aprovação de 97%. A identificação de veículos roubados ou utilizados em crimes e a localização de foragidos da Justiça registram 96%, cada uma.

Já o reconhecimento facial com IA em locais de grande circulação, como estádios e áreas comerciais, é aprovado por 91%. O emprego da tecnologia na proteção das fronteiras e na repressão a facções criminosas tem apoio de 90% em cada caso.

Entre os entrevistados contrários ao uso dessas ferramentas, as preocupações citadas incluem o risco de erro na identificação de pessoas (16%), dúvidas sobre a eficácia da tecnologia (15%) e invasão de privacidade (12%).

A pesquisa foi realizada presencialmente entre os dias 12 e 15 de setembro, com 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.