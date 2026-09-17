TJPE mantém decisão de levar policiais do Bope a júri popular por duplo homicídio em comunidade do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Por unanimidade, desembargadores negaram recurso da defesa e pontuaram que não há provas suficientes de que militares agiram em legítima defesa

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Por unanimidade, os desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) mantiveram a decisão de levar nove policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) a júri popular. O grupo é acusado de matar dois homens durante uma abordagem na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, em 2023.

O julgamento do recurso em sentido estrito apresentado pelas defesas dos policiais ocorreu na quarta-feira (16). Os advogados sustentaram que há inexistência de indícios suficientes de autoria e que os militares agiram em legítima defesa, ou seja, com excludente de ilicitude. Solicitaram a impronúncia dos réus e a absolvição sumária.



Já a Procuradora de Justiça apresentou parecer contrário ao recurso e pela manutenção da decisão de pronúncia, ou seja, de levar os réus a júri popular.

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), na noite de 20 de novembro de 2023, os policiais deveriam ter se dirigido para a sede do 11º Batalhão, no bairro de Apipucos, na Zona Norte da capital, mas mudaram de rota em três viaturas após receberem a informação de que suspeitos de tráfico de drogas estariam na comunidade do Detran.

Uma câmera filmou o momento em que os PMs invadiram a residência e, pouco depois, mulheres e crianças deixaram o imóvel. Depois disso, os tiros foram disparados contra Bruno Henrique Vicente da Silva, de 28 anos, e Rhaldney Fernandes da Silva Caluete, 32.

Em depoimentos, os PMs alegaram que a dupla estaria armada e que teria reagido à abordagem. Já testemunhas contaram que as vítimas estavam ajoelhadas e já rendidas no momento em que foram baleadas.

Os dois homens foram levados, enrolados em lençóis, para uma viatura, que seguiu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá. Eles já teriam chegado mortos.

O MPPE afirmou que os policiais tinham conhecimento dos óbitos, mas decidiram "forjar" socorro às vítimas, além de alterar o cenário e dificultar o trabalho dos investigadores. Por causa do desvio de rota e invasão do imóvel, os militares chegaram a ser presos em flagrante após a ocorrência.

VOTO DO RELATOR

Na análise do recurso, o desembargador Demócrito Ramos Reinaldo Filho, relator do caso, afirmou que, embora as defesas sustentem que os réus "agiram sob estrito cumprimento do dever legal", "as provas constantes dos autos não evidenciam, de modo inequívoco, a presença das mencionadas excludentes de ilicitude".

"Ao contrário, o conjunto probatório revela circunstâncias que indicam um suposto excesso na atuação policial, sendo prematuro afastar por completo a responsabilidade dos agentes nesta fase processual", argumentou no voto.

No recurso, as defesas dos réus também citaram que eles foram absolvidos pela Vara de Justiça Militar pelos crimes de descumprimento de missão, fraude processual e violação de domicílio relacionadas ao mesmo caso.

O relator, no entanto, destacou que a sentença da Justiça Militar não afasta a pronúncia, "porque se restringe aos delitos submetidos à competência da Justiça Especializada e não examina definitivamente o crime doloso contra a vida de civis nem a existência de intenção homicida".

Afirmou, por fim, que o fato de a Justiça Militar reconhecer a licitude do ingresso no imóvel ou atuação funcional dos militares "não legitima automaticamente as mortes ocorridas no interior da residência", nem é uma garantia de que a ação policial foi em legítima defesa.

Com a decisão do TJPE, as defesas podem apresentar outros recursos - inclusive no Superior Tribunal de Justiça (STJ) - para tentar impedir o júri popular.

POLICIAIS ESTÃO EM LIBERDADE

São réus no processo Josias Andrade Silva Júnior, Carlos Alberto de Amorim Júnior, Rafael de Alencar Sampaio, Lucas de Almeida Freire Albuquerque Oliveira, Valdecio Francisco da Silva Júnior, Brunno Matteus Berto de Lacerda, Carlos Fonseca Avelino de Albuquerque, Ítalo José de Lucena Souza e Jonathan de Sousa e Silva.

O grupo responde por duplo homicídio qualificado (sem chance de defesa das vítimas). Todos estão em liberdade, mas alguns deles cumprem medidas cautelares.

PUNIÇÃO DISCIPLINAR

Em setembro de 2025, a Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) concluiu o processo disciplinar contra os mesmos policiais militares. Dois réus foram punidos com 24 dias de detenção. Já os outros sete receberam 23 dias.

A pasta estadual reforçou que, caso os PMs sejam condenados na Justiça a penas de prisão, eles poderão responder a um novo processo disciplinar específico, como prevê a legislação.