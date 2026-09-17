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Segurança | Notícia

Mais duas delegacias da Mulher passam a ser 24 horas em Pernambuco; seis continuam só em horário comercial

Em meio a críticas da oposição, Estado ampliou de 7 para 9 o número de unidades especializadas abertas ininterruptamente, como determina lei federal

Por Raphael Guerra Publicado em 17/09/2026 às 11:12
Delegacia Especializada de Atendimento &agrave; Mulher em Garanhuns
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Garanhuns - SDS/DIVULGAÇÃO

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Em meio a críticas da oposição, o governo de Pernambuco anunciou que mais duas delegacias especializadas de atendimento à mulher passam a funcionar 24 horas. Com a mudança, sobe de sete para nove o número de unidades abertas ininterruptamente. Outros seis continuam funcionando apenas em horário comercial. 

A mudança passa a valer já a partir desta quinta-feira (17). As delegacias especializadas de Garanhuns, no Agreste, e de Arcoverde, no Sertão, foram as contempladas. 

Desde 2023, uma lei federal sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva determina que todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher devem funcionar 24 horas. Apesar disso, os estados permanecem com dificuldade de cumprir a lei por falta de profissionais da segurança. 

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Até o início de 2023, apenas a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher localizada no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, funcionava 24 horas. No mesmo ano, o regime de plantão ininterrupto foi ampliado para as unidades especializadas dos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Caruaru e Petrolina. 

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As demais unidades estão localizadas em Surubim, Goiana, Vitória de Santo Antão, Salgueiro, Afogados da Ingazeira e Palmares. Nesses municípios, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 

A gestão atual não criou mais delegacias especializadas. Mas abriu espaços chamados de salas lilás nas delegacias circunscricionais para oferecer um ambiente reservado para atendimento às mulheres vítimas de violência. Atualmente, o Estado conta com 42 salas lilás. 

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Mais de 30 prêmios de jornalismo, entre nacionais e regionais. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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