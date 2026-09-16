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Segurança | Notícia

Megaoperação contra crime organizado bloqueia mais de R$ 508 milhões

Mobilização combate organizações especializadas no tráfico de drogas e de armas de fogo e lavagem de dinheiro. São cumpridos 106 mandados de prisão

Por Da Redação, com Agência Brasil Publicado em 16/09/2026 às 13:28 | Atualizado em 16/09/2026 às 13:30
Ação coordenada mobiliza 20 bases FICCO em 19 estados
Ação coordenada mobiliza 20 bases FICCO em 19 estados - DIVULGAÇÃO

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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) deflagrou, nesta quarta-feira (16), dezenas de ações simultâneas em 19 estados brasileiros para cumprir 106 mandados de prisão e 173 de busca e apreensão de provas contra integrantes de organizações criminosas.

As ordens judiciais que estão sendo cumpridas pela Operação Força Integrada IV incluem medidas cautelares patrimoniais, como o bloqueio e o sequestro de mais de R$ 508 milhões em bens dos investigados.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ação mobilizou 20 bases da Ficco, em 19 unidades federativas, contra supostos esquemas de tráfico de drogas e de armas, lavagem de dinheiro e outros delitos relacionados ao crime organizado.

Em cada estado, a operação recebeu um nome diferente, ainda que, em conjunto, integrem a quarta fase da chamada Operação Força Integrada.

Tocantins

Em Tocantins, onde a 2ª Vara Federal determinou o bloqueio do maior volume de recursos financeiros sob suspeita (até R$ 412,5 milhões).

A chamada Operação Rota Araguaia 2 mirou o suposto núcleo responsável pelo suporte logístico e financeiro de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e na lavagem de capitais. 

O objetivo da medida, segundo a Polícia Federal (PF), é descapitalizar a suposta estrutura criminosa e assegurar a reparação de eventuais danos causados por atividades ilícitas.

Mato Grosso do Sul

O segundo maior volume de bens e valores sequestrados judicialmente, R$ 75 milhões, foi registrado em Mato Grosso do Sul.

Os agentes cumprem 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão contra alvos localizados também em Mato Grosso e Pernambuco. 

Durante a investigação, foram apreendidos mais de 250 quilos de cocaína e 60 quilos de haxixe.

Pernambuco

Em Pernambuco, as investigações são voltadas a um grupo criminoso que age também na Bahia. Durante a operação foram apreendidos valores monetários que somam R$ 122 mil. 

Bahia

Na Bahia, a Operação Eirene 2 resultou no bloqueio e sequestro patrimonial de mais de R$ 12 milhões dos investigados. 

Eles são suspeitos de cometer crimes como tráfico de drogas, homicídios, extorsão, lavagem de dinheiro e posse ilegal de armas. 

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Estão sendo cumpridos 57 mandados de busca e apreensão e 45 de prisão.

Outros estados

Também ocorreram ações nos seguintes estados

  1. Acre;
  2. Alagoas;
  3. Amapá;
  4. Ceará;
  5. Espírito Santo;
  6. Goiás;
  7. Mato Grosso;
  8. Minas Gerai;
  9. Pará;
  10. Paraná;
  11. Rio Grande do Norte;
  12. Rio Grande do Sul;
  13. Roraima;
  14. Sergipe.

Coordenada pela PF, mas sem relação de hierarquia, a força atua de forma conjunta e reúnem:

  • agentes das polícias civis,
  • militares e policiais penais dos estados,
  • guardas municipais,
  • policiais rodoviários federais
  • integrantes de secretarias estaduais de Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

O modelo usa a inteligência compartilhada e a atuação coordenada para desarticular facções criminosas de forma integrada em todos os estados e no Distrito Federal.

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