Homem é preso com cerca de 27 kg de drogas em Paulista
Suspeito foi localizado escondido na vegetação após tentar fugir da abordagem policial na Comunidade do Jacarezinho, em Maranguape I
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Um homem foi preso nesta terça-feira (15) com cerca de 27 kg de drogas em uma área de mangue em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A prisão foi realizada por policiais militares do 17º Batalhão da Polícia Militar (17º BPM), após informações sobre a comercialização de entorpecentes na Comunidade do Jacarezinho, em Maranguape I.
Segundo a Polícia Militar, as equipes iniciaram diligências após receberem informações da prática de tráfico de drogas na região. Durante a ação, o suspeito tentou fugir e entrou em uma área de mangue, mas foi localizado pela equipe em meio à vegetação.
No local onde o homem estava, as equipes também encontraram dois tonéis que armazenavam 24 pacotes de substância entorpecente. Ao todo, foram contabilizados 26,987 kg de drogas.
O homem foi preso e encaminhado, junto com todo o material apreendido, para a delegacia. O caso ficou sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá adotar as medidas legais cabíveis e dar continuidade às investigações.
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A polícia ainda deve apurar a origem das drogas e a possível participação do suspeito em atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes na região.