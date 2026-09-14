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Segurança | Notícia

Após atraso, prefeitura promete edital de concurso da Guarda Municipal do Recife até o final de 2026

Gestão afirma que certame prevê preenchimento de 400 vagas para diminuir déficit de profissionais. Seleção não é realizada há mais de uma década

Por Raphael Guerra Publicado em 14/09/2026 às 11:42 | Atualizado em 14/09/2026 às 11:47
Concurso público da Guarda Municipal do Recife prevê o preenchimento de 400 vagas
Concurso público da Guarda Municipal do Recife prevê o preenchimento de 400 vagas - SEVERINO SOARES/JC IMAGEM

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Prometido para o início deste segundo semestre, o edital do concurso da Guarda Municipal do Recife só deve ser lançado no final de 2026. A nova previsão foi divulgada pela Prefeitura, que afirmou ter oficializado, no último sábado (12), a criação da comissão que será responsável pela realização do certame. 

O concurso prevê o preenchimento de 400 vagas para o cargo de guarda municipal. Atualmente, há apenas cerca de 1,6 mil profissionais atuando na capital pernambucana, por isso há necessidade de realização do certame para diminuir o déficit histórico. Há mais de uma década não há concurso para a segurança no Recife. 

A realização do concurso público será coordenada pela Secretaria de Administração, com participação da Secretaria de Ordem Pública e Segurança, à qual a Guarda Municipal está vinculada. A gestão municipal ainda não informou quando as provas deverão ser realizadas. 

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A comissão, presidida pela inspetora Isabel Cristina Soares de Albuquerque, ficará responsável por elaborar o estudo técnico preliminar, o termo de referência e o mapa de risco; selecionar a banca que irá elaborar e aplicar as provas; publicar e divulgar o edital e o resultado final do certame, acompanhando o processo até a sua conclusão.

REESTRUTURAÇÃO

Em meio à discussão nacional sobre o papel da Guarda Municipal na segurança pública, sobretudo na atuação de forma preventiva nos territórios, a Prefeitura do Recife avançou no processo de armar os profissionais. 

Em 30 de março deste ano, a primeira turma, formada por 25 agentes, concluiu o treinamento e recebeu o porte concedido pela Polícia Federal, passando a atuar armada nas ruas. Eles também estão usando câmeras corporais em serviço para garantir transparência às ações. 


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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Mais de 30 prêmios de jornalismo, entre nacionais e regionais. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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