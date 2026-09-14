Após atraso, prefeitura promete edital de concurso da Guarda Municipal do Recife até o final de 2026
Gestão afirma que certame prevê preenchimento de 400 vagas para diminuir déficit de profissionais. Seleção não é realizada há mais de uma década
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Prometido para o início deste segundo semestre, o edital do concurso da Guarda Municipal do Recife só deve ser lançado no final de 2026. A nova previsão foi divulgada pela Prefeitura, que afirmou ter oficializado, no último sábado (12), a criação da comissão que será responsável pela realização do certame.
O concurso prevê o preenchimento de 400 vagas para o cargo de guarda municipal. Atualmente, há apenas cerca de 1,6 mil profissionais atuando na capital pernambucana, por isso há necessidade de realização do certame para diminuir o déficit histórico. Há mais de uma década não há concurso para a segurança no Recife.
A realização do concurso público será coordenada pela Secretaria de Administração, com participação da Secretaria de Ordem Pública e Segurança, à qual a Guarda Municipal está vinculada. A gestão municipal ainda não informou quando as provas deverão ser realizadas.
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A comissão, presidida pela inspetora Isabel Cristina Soares de Albuquerque, ficará responsável por elaborar o estudo técnico preliminar, o termo de referência e o mapa de risco; selecionar a banca que irá elaborar e aplicar as provas; publicar e divulgar o edital e o resultado final do certame, acompanhando o processo até a sua conclusão.
REESTRUTURAÇÃO
Em meio à discussão nacional sobre o papel da Guarda Municipal na segurança pública, sobretudo na atuação de forma preventiva nos territórios, a Prefeitura do Recife avançou no processo de armar os profissionais.
Em 30 de março deste ano, a primeira turma, formada por 25 agentes, concluiu o treinamento e recebeu o porte concedido pela Polícia Federal, passando a atuar armada nas ruas. Eles também estão usando câmeras corporais em serviço para garantir transparência às ações.