Homem suspeito de incendiar a casa da ex-companheira em Igarassu é preso

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Ele foi autuado por descumprimento de medida protetiva contra a vítima e por ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, informou a PCPE

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Um homem de 35 anos, que estava sendo procurado pela polícia suspeito de invadir e atear fogo na casa da ex-companheira, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi preso neste sábado (12).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou, por nota, o homem foi preso em flagrante pela Delegacia da Mulher de Paulista. Ele foi autuado por descumprimento de medida protetiva contra a vítima, de 33 anos, e por ameaça no contexto de violência doméstica e familiar. Após a autuação, ficou à disposição da Justiça. As informações são da TV Jornal.

O homem é suspeito de atear fogo na casa da ex-companheira no dia 1º de setembro. O incêndio aconteceu na Rua Flor de Maracujá, no Loteamento Agamenon Magalhães, no centro de Igarassu, depois que a mulher saiu para trabalhar.

Vizinhos perceberam as chamas e ajudaram a controlar o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros. Garrafas de álcool foram encontradas no imóvel após o incêndio.

Na ocasião, a vítima contou que havia se encontrado com o ex-companheiro pouco antes do incêndio e que os dois teriam discutido após ele invadir a residência durante a madrugada e levar roupas e uma bomba de água. Ela afirmou ter gravado ameaças feitas por ele durante o encontro.

Vítima já tinha solicitado medida protetiva

A mulher, que é operadora de caixa, também relatou que já havia conseguido quatro medidas protetivas contra o ex-companheiro e que ele teria invadido a casa outras vezes. Vizinhos disseram que, em uma dessas ocasiões, o homem quebrou janelas, cadeado e refletores. Câmeras de monitoramento também teriam sido danificadas.

Após o incêndio, a mulher e o filho, de 13 anos, foram encaminhados para um abrigo e o caso segue sob investigação.

