Polícia investiga golpe com reservas de hotel em Fernando de Noronha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Pernambuco e na Paraíba. Pelo menos dez pessoas já foram vítimas da organização criminosa

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Civil de Pernambuco investiga, desde maio, uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes em reservas de hospedagem e pacotes de viagem para Fernando de Noronha.

A Operação de Repressão Qualificada Antillia, deflagrada na quinta-feira (10), cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Pernambuco e na Paraíba: um em Noronha, três em João Pessoa e dois em Campina Grande. A operação contou com apoio da Polícia Civil da Paraíba e até o momento, não houve prisões.

Segundo as investigações, os suspeitos teriam criado páginas falsas de reservas utilizando a identidade visual, o layout e informações de um hotel verdadeiro de Fernando de Noronha.

Com pequenas alterações na grafia dos endereços eletrônicos, os sites fraudulentos direcionavam as vítimas para números de telefone e contas bancárias controladas pelos investigados.

De acordo com o delegado Paulo Gustavo Ribeiro, o hotel utilizado como fachada existe e funciona regularmente. Não há indícios de participação do estabelecimento no esquema.

“Os criminosos se apropriaram da identidade visual, do layout e de informações do hotel para criar um site muito semelhante ao verdadeiro. Eles conseguiam induzir as vítimas ao erro e fazer com que pagamentos fossem realizados diretamente para contas utilizadas pelos estelionatários”, explicou.

Dez vítimas já foram identificadas. Os golpes atingiam principalmente pessoas interessadas em contratar hospedagens e pacotes de viagem para Fernando de Noronha.

Durante a operação, foram apreendidos equipamentos, documentos e outros materiais que podem ajudar a polícia a esclarecer a estrutura e a dimensão do esquema.

Os endereços investigados eram utilizados pelos suspeitos e, em alguns casos, correspondiam a imóveis residenciais ou estabelecimentos comerciais.

Segundo a Polícia Civil, um dos locais investigados seria o endereço de uma empresa que também pode ter sido vítima do esquema. Os dados do estabelecimento teriam sido utilizados pelos criminosos como fachada.

A apuração começou com a identificação de possíveis crimes de estelionato. Com o avanço das investigações, outros delitos poderão ser apontados, segundo a Polícia Civil, entre eles fraude eletrônica, falsidade ideológica e associação criminosa.

