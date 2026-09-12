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Segurança | Notícia

Parada da Diversidade terá reconhecimento facial e esquema especial de segurança em Boa Viagem

Operação contará com delegacia móvel, patrulhamento aéreo com drones e helicóptero, pontos de bloqueio, controle de acesso e reconhecimento facial

Por JC Publicado em 12/09/2026 às 8:44
Parada da Diversidade de Pernambuco ser&aacute; realizada neste domingo (13), em Boa Viagem
Parada da Diversidade de Pernambuco será realizada neste domingo (13), em Boa Viagem - Divulgação

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A 25ª Parada da Diversidade terá esquema especial de segurança neste domingo (13), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Montada pela Secretaria de Defesa Social (SDS), a operação contará com reconhecimento facial, controle de acesso e pontos de bloqueio.

Ao todo, serão mobilizados 477 profissionais das forças de segurança, entre efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Grupamento Tático Aéreo (GTA). O evento acontece das 8h às 17h e tem expectativa de reunir mais de 100 mil pessoas.

A operação contará com drones e helicóptero para o patrulhamento e monitoramento da área do evento.

A Polícia Militar vai reforçar o policiamento na orla de Boa Viagem e nas paradas de ônibus próximas ao Parque Dona Lindu. Também serão instalados pontos de bloqueio e controle de acesso, com revistas e fiscalização de objetos levados pelo público.

Entre as medidas previstas está a restrição à entrada de garrafas de vidro, que deverão ser substituídas por outros recipientes.

A Polícia Civil vai disponibilizar uma delegacia móvel no local, com equipe para registro de ocorrências e realização de procedimentos policiais. O plantão da Delegacia de Boa Viagem também será reforçado durante o evento.

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