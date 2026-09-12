Parada da Diversidade terá reconhecimento facial e esquema especial de segurança em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Operação contará com delegacia móvel, patrulhamento aéreo com drones e helicóptero, pontos de bloqueio, controle de acesso e reconhecimento facial

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A 25ª Parada da Diversidade terá esquema especial de segurança neste domingo (13), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Montada pela Secretaria de Defesa Social (SDS), a operação contará com reconhecimento facial, controle de acesso e pontos de bloqueio.

Ao todo, serão mobilizados 477 profissionais das forças de segurança, entre efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Grupamento Tático Aéreo (GTA). O evento acontece das 8h às 17h e tem expectativa de reunir mais de 100 mil pessoas.

A operação contará com drones e helicóptero para o patrulhamento e monitoramento da área do evento.

A Polícia Militar vai reforçar o policiamento na orla de Boa Viagem e nas paradas de ônibus próximas ao Parque Dona Lindu. Também serão instalados pontos de bloqueio e controle de acesso, com revistas e fiscalização de objetos levados pelo público.

Entre as medidas previstas está a restrição à entrada de garrafas de vidro, que deverão ser substituídas por outros recipientes.

A Polícia Civil vai disponibilizar uma delegacia móvel no local, com equipe para registro de ocorrências e realização de procedimentos policiais. O plantão da Delegacia de Boa Viagem também será reforçado durante o evento.

