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Segurança | Notícia

Operação mira empresas de reciclagem de materiais suspeitas de lavagem de dinheiro

Organização teria causado prejuízo aos cofres estaduais que supera R$ 59 milhões; mandados são cumpridos no Recife, em Olinda e Jaboatão

Por JC Publicado em 10/09/2026 às 9:07
Operação "Pay Back" foi deflagrada nesta quinta-feira (10)
Operação "Pay Back" foi deflagrada nesta quinta-feira (10) - Divulgação

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Uma organização criminosa suspeita de praticar crimes contra a ordem tributária, lavagem de capitais e falsidade ideológica é alvo da Operação de Repressão Qualificada "Pay Back", deflagrada na manhã desta quinta-feira (10) pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (CIRA-PE). As ações ocorrem no Recife, em Olinda e em Jaboatão dos Guararapes, onde também são cumpridos oito mandados de busca e apreensão.

Segundo as investigações, o grupo teria causado um prejuízo superior a R$ 59 milhões aos cofres do estado. A Justiça também determinou o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros dos investigados.

As investigações começaram em junho de 2025 e apontaram para uma estrutura empresarial ligada ao setor de reciclagem de materiais. De acordo com o CIRA-PE, os envolvidos utilizavam empresas com expressivos passivos fiscais, pessoas interpostas - os chamados "laranjas" - e sócios pertencentes ao mesmo núcleo familiar.

O grupo teria realizado transações consideradas atípicas, sucessivas e sem justificativa econômica aparente para movimentar, fracionar e ocultar os valores. A investigação apura crimes de sonegação fiscal, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais.

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Fazenda lavra 17 autos de infração

Além das medidas criminais, a Secretaria da Fazenda de Pernambuco (SEFAZ-PE) lavrou 17 Autos de Infração contra seis empresas investigadas. Também estão em andamento diligências fiscais para verificar possíveis sucessões empresariais fraudulentas, além de irregularidades cadastrais, ilícitos tributários e outras infrações à legislação estadual.

O CIRA-PE reúne:

  • Secretaria de Defesa Social (SDS)
  • Secretaria da Fazenda de Pernambuco (SEFAZ-PE)
  • Ministério Público de Pernambuco (MPPE)
  • Procuradoria Geral do Estado (PGE-PE)

A operação é liderada pelo delegado Breno Varejão, titular da Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária (DECOT), do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACO), vinculado à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP/PCPE).

A investigação contou com o assessoramento da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL/PCPE) e apoio da Diretoria de Operações Estratégicas da SEFAZ-PE e do CIRA-PE. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes. Outros detalhes da operação serão divulgados posteriormente.

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