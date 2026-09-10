Caso Betinho: MPPE pede absolvição de acusado por morte de professor no Recife; crime está impune há 11 anos

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Em alegações finais, promotora pontuou que provas são frágeis contra Raphael Gouveia Thorpe. Réu mantinha um relacionamento estável com a vítima

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Mais de 11 anos após o assassinato do professor e coordenador pedagógico José Bernardino da Silva Filho, o Betinho, de 49 anos, o crime segue impune e agora está longe de ter um desfecho. Em parecer à Justiça, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu a absolvição do acusado, Raphael Gouveia Thorpe, que manteve um relacionamento estável com a vítima por quatro anos.

Nas alegações finais, a promotora Eliane Gaia afirmou que as provas no processo são "frágeis e insuficientes" para "sustentar uma decisão de pronúncia", ou seja, de levar o réu a júri popular.

O corpo de Betinho foi encontrado sem roupas e com um fio enrolado no pescoço no apartamento onde ele vivia, no Edifício Módulo, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, em 16 de maio de 2015. O professor trabalhava no Colégio Agnes.

A mais recente investigação da Polícia Civil, concluída em 2024, apontou Raphael como o responsável pelo crime. Segundo o inquérito, o acusado matou Betinho depois que os dois beberam cervejas e assistiram filmes pornôs no quarto da vítima. Cuecas foram encontradas no local, indicando que eles podem ter tido relações sexuais. Marcas de pancadas na cabeça, possivelmente com uso de ferro de passar roupas, foram identificadas no corpo. A morte teria ocorrido por estrangulamento.

Com base na investigação, o MPPE denunciou Raphael por homicídio duplamente qualificado (emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). Mas, após a fase de audiências de instrução e julgamento, a promotora Eliane Gaia indicou que os indícios são insuficientes para vinculá-lo, de forma segura, ao crime.

A promotora pontuou que a acusação se sustentou no fato de o perfil genético do acusado ter sido identificado no apartamento da vítima. No entanto, como informado em depoimentos, Raphael mantinha um relacionamento amoroso e frequentava diariamente a casa da vítima.

"Em seu interrogatório judicial, o réu explicou de forma verossímil que costumava deixar pertences pessoais, incluindo roupas íntimas, guardadas no apartamento da vítima. Portanto, a presença de suas impressões digitais e de seu material genético no local do crime não comprova sua presença no momento da execução do homicídio, mas sim reflete, unicamente, a convivência e o livre acesso decorrentes do relacionamento estável", destacou a promotora nas alegações finais à Justiça.

No dia em que o corpo foi encontrado, Raphael foi ao apartamento da vítima e teve dificuldade para entrar. Um morador e parente do síndico ouviu o barulho e foi ao local ajudar. Ao encontrarem Betinho morto, o acusado fugiu. Em depoimento, ele alegou que havia ficado em choque. Uma testemunha disse que, pela forma como o corpo foi achado, mais de uma pessoa poderia ter cometido o crime.

A promotora afirmou, nas alegações finais, que funcionários do prédio reconheceram que havia pontos cegos no sistema de videomonitoramento e que qualquer pessoa que conhecesse a rotina e a disposição dos equipamentos poderia entrar no edifício pela lateral ou pelas escadas sem ser captada pelas lentes das câmeras.

Com o parecer da promotora, a 1ª Vara do Tribunal do Júri Capital vai decidir se Raphael será absolvido das acusações. Também poderá determinar que o inquérito retorne à Polícia Civil para nova investigação.

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INVESTIGAÇÕES DO CASO BETINHO

Raphael foi denunciado à Justiça após a reabertura do inquérito determinada pela Justiça. Em 2019, dois alunos do Colégio Agnes (na época com 17 e 19 anos) foram absolvidos das acusações.

Os estudantes foram considerados suspeitos depois que uma perícia do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) indicou que impressões digitais deles haviam sido encontradas na cena do crime.

Posteriormente, duas perícias - uma da Polícia Federal e outra do Instituto de Criminalística - apontaram que as digitais não eram dos estudantes. Numa revisão, os peritos papiloscopistas do laudo inicial reconheceram o erro.

Raphael chegou a ser investigado e era considerado o principal suspeito no primeiro inquérito conduzido pelo delegado Alfredo Jorge. Mas o erro no laudo das impressões digitais tirou ele do foco da investigação.