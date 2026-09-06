Tentativa de chacina é registrada no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife
Testemunhas contaram que as vítimas estavam jogando dominó numa praça quando foram surpreendidas pelos tiros, na noite do sábado (5)
Por
JC
Publicado em 06/09/2026 às 13:37
| Atualizado em 06/09/2026 às 13:38
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Um homem morreu e mais três pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, na noite do sábado (5). A Polícia Civil investiga o caso.
Testemunhas contaram que mais de dez pessoas estavam jogando dominó numa praça na Rua Blumenau, na comunidade do Chié, quando um carro de cor prata se aproximou, homens desembarcaram e tiros foram disparados em direção ao grupo.
Um jovem identificado como Iarley Marcelo Oliveira da Silva, de 23 anos, morreu na hora. Um homem de 37 anos e um adolescente de 14, vítimas de bala perdida, receberam alta. Outro homem de 30, com ferimentos na cabeça e numa perna, está internado no Hospital da Restauração, no bairro do Derby.
A motivação do crime ainda é um mistério. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as diligências seguem até o esclarecimento do caso.
Com informações da repórter Cinthia Ferreira, da TV Jornal