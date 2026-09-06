Tentativa de chacina é registrada no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife

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Testemunhas contaram que as vítimas estavam jogando dominó numa praça quando foram surpreendidas pelos tiros, na noite do sábado (5)

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Um homem morreu e mais três pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros no bairro do Ipsep, na Zona Sul do Recife, na noite do sábado (5). A Polícia Civil investiga o caso.

Testemunhas contaram que mais de dez pessoas estavam jogando dominó numa praça na Rua Blumenau, na comunidade do Chié, quando um carro de cor prata se aproximou, homens desembarcaram e tiros foram disparados em direção ao grupo.

Um jovem identificado como Iarley Marcelo Oliveira da Silva, de 23 anos, morreu na hora. Um homem de 37 anos e um adolescente de 14, vítimas de bala perdida, receberam alta. Outro homem de 30, com ferimentos na cabeça e numa perna, está internado no Hospital da Restauração, no bairro do Derby.

A motivação do crime ainda é um mistério. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as diligências seguem até o esclarecimento do caso.

Com informações da repórter Cinthia Ferreira, da TV Jornal