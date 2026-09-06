Contra arrastões, policiamento na abertura das prévias de Carnaval em Olinda ganha reforço

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Segundo a SDS, 640 profissionais da segurança foram escalados para atuar nesta segunda-feira (7). Drones e aeronaves também serão usados

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Na tentativa de evitar o histórico de arrastões, a abertura das prévias de Carnaval em Olinda, nesta segunda-feira (7), contará com reforço de policiamento. A Secretaria de Defesa Social (SDS) anunciou um esquema que contará não só com mais profissionais nas ruas, mas também o uso de tecnologias para identificar e inibir as ações criminosas.

A promessa é de que serão empregados 640 profissionais das forças de segurança durante a operação. A Polícia Militar responde pelo maior contingente, com 588 lançamentos distribuídos em viaturas e diferentes modalidades (a pé, motorizado e montado) nos principais pontos de concentração de público.

O efetivo será gerenciado em tempo real pelo sistema PM Conectado, que garante fiscalização e monitoramento durante os festejos de Carnaval.

Na orla de Olinda, policiais atuarão com viaturas, ciclopatrulhamento e policiamento a pé, garantindo segurança desde a chegada do público até a entrada na Cidade Histórica.

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Haverá ainda uso de drones, aeronaves e tecnologia de reconhecimento facial.

A Polícia Civil vai atuar com três estruturas de atendimento no Sítio Histórico de Olinda. Uma Delegacia Móvel estará posicionada na Praça do Carmo para registro de boletins de ocorrência e atendimento ao público.

A Delegacia do Varadouro receberá as ocorrências encaminhadas pela PM. Já a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que já funciona 24 horas, tratará especificamente dos casos de violência doméstica e crimes de importunação sexual que venham a ocorrer durante a prévia carnavalesca.

Já o Corpo de Bombeiros Militar atuará com foco na fiscalização de bares e estabelecimentos da área, prevenção e combate a incêndio.

"Um diferencial desta edição é o direcionamento de uma viatura de atendimento pré-hospitalar exclusiva para as prévias, o que será possível graças à ampliação da frota da Corporação", contou o chefe do Centro de Atividades Técnica (CAT) na Região Metropolitana do Recife, coronel Flávio Calado.

MOBILIDADE

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda também integra o planejamento especial. Serão previstos quatro pontos de bloqueio e controle de acesso ao Sítio Histórico, localizados nas áreas da FOCCA, Prefeitura, Igreja da Sé e Ladeira da Misericórdia, além de outro ponto estratégico definido pela operação de trânsito.

A gestão municipal afirmou que as equipes atuarão no ordenamento do fluxo de veículos e pedestres, orientando motoristas e organizando os acessos durante os momentos de maior movimentação.