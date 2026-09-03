Vereador de Ipojuca é afastado em nova fase da operação que mira desvios em emendas parlamentares

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Nova fase investiga associação que recebeu cerca de R$ 1,2 milhão em recursos públicos entre 2017 e 2024 com indícios de irregularidades

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A Polícia Civil deflagrou uma nova fase da operação Alvitre, que mira desvios milionários de verba pública a partir de emendas parlamentares no município de Ipojuca, no Grande Recife. Nesta quinta-feira (3) foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. Além disso, a Justiça determinou o afastamento de um vereador.



A investigação, que começou em junho de 2025, indica que os desvios ocorreram a partir da atuação coordenada de vereadores, assessores e outros servidores, além de advogados, contador e empresários. Nessa terceira fase da operação, a polícia se concentrou na apuração de desvios relacionados à Associação Cultural, Social e Recreativa – Mudart, entidade do terceiro setor sediada em Nossa Senhora do Ó.

A entidade, constituída para desenvolver projetos culturais e desportivos, recebeu recursos avaliados em cerca de R$ 1,2 milhão entre os anos de 2017 e 2024. "As análises financeiras apontaram que parte dos recursos recebidos pela entidade retornava para pessoas investigadas, incluindo advogados, uma contadora e uma funcionária lotada em gabinete parlamentar", explicou o delegado Ney Luiz Rodrigues, responsável pelo inquérito.

A então presidente da Mudart era a professora Simone Marques da Silva, de 46 anos, que estava sendo investigada. Em 28 de outubro de 2025, ela esteve na Delegacia de Porto de Galinhas, mas o depoimento precisou ser adiado. Horas depois, ela foi morta a tiros em casa. O caso segue sob investigação.

A polícia identificou que a Mudart repassou R$ 480 mil à empresa M. A. DA SILVA FESTAS, cujo endereço cadastrado correspondia, na realidade, a um restaurante sem estrutura empresarial compatível com a execução dos projetos que justificaram os pagamentos.

A Polícia Civil apura, ainda, a destinação de recursos por parte de três vereadores para a Mudart e a possibilidade de que parte desses valores tenha retornado para os próprios parlamentares ou pessoas a eles vinculadas.

VEREADOR AFASTADO E FUNCIONÁRIA FANTASMA

Gilmar Costa (Republicanos) foi um dos alvos da operação da Polícia Civil - DIVULGAÇÃO

O vereador Gilmar Costa (Republicanos), que exercia o cargo de vice-presidente da Câmara de Ipojuca, foi afastado das funções por decisão judicial.

Uma funcionária do gabinete do parlamentar teria movimentado aproximadamente R$ 16 milhões, volume financeiro que passou a ser analisado no contexto das investigações sobre as emendas. Em depoimento, ela admitiu que não exercia efetivamente as funções do cargo, ou seja, era funcionária fantasma.

"Essa pessoa confirmou que não trabalhava no gabinete. Ela relatou que havia emprestado dinheiro a um assessor, que teria utilizado os recursos na campanha eleitoral, e que uma das formas de pagamento desse empréstimo seria justamente a sua nomeação para o gabinete, com o recebimento da remuneração", contou o delegado.

"Todos os vereadores que destinaram recursos para essa associação estão sendo investigados. Neste momento, buscamos esclarecer o caminho percorrido pelo dinheiro, identificar eventuais retornos de valores, os beneficiários dessas movimentações e a participação individual de cada investigado. A análise financeira é fundamental para estabelecer essas conexões", destacou Rodrigues.

A reportagem tenta contato com o vereador e com a Câmara.

Os investigados podem responder por crimes como corrupção passiva, peculato, falsidade documental e lavagem de dinheiro.

OUTRAS FASES DA OPERAÇÃO

Vereadores de Ipojuca também foram alvo nas outras fases da operação. Um deles foi Flávio Henrique do Rêgo Souza, conhecido como Flávio do Cartório (PSD), que chegou a ter a prisão preventiva decretada.

O vereador, que era presidente da Câmara, foi preso em 18 de novembro de 2025, um dia antes da deflagração da segunda fase da operação Alvitre.

Na ocasião, segundo o Ministério Público, ele estava acompanhado do então vice-presidente da Câmara, Professor Eduardo (PSD), e do vereador Júlio Marinho (PP) em um carro estacionado no supermercado Mix Mateus, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. No mesmo veículo, estava o policial da Dintel.

Flávio e o vice foram autuados por suspeita de lavagem de dinheiro, após serem flagrados com uma sacola com mais de R$ 14 mil em dinheiro no momento em que os policiais realizaram a abordagem. Anotações de valores que indicam possível esquema de "rachadinha" também foram achadas.

A investigação identificou que Flávio é dono de uma das associações beneficiadas com R$ 12 milhões em emendas.