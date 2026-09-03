Polícia Civil deflagra operação contra suspeita de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro em Araçoiaba

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Operação Anamnese cumpre nove mandados de busca e apreensão e determina bloqueio de ativos financeiros dos investigados nesta quinta (3)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a Operação Anamnese, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de capitais. A ação é conduzida pela 2ª Delegacia de Combate à Corrupção (2ª DECCOR), do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

As investigações começaram em dezembro de 2025 e tiveram como ponto de partida irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) em um acordo firmado entre o município de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife, e o Instituto Reviver Brasil (IRB) para a prestação de serviços complementares de saúde.

Investigação aponta pagamentos sem comprovação de serviços

Segundo a PCPE, auditorias e notas técnicas do TCE-PE apontaram que, entre 2020 e 2024, o IRB recebeu valores repassados pelo município sem comprovação da prestação dos serviços correspondentes.

Durante a apuração, a polícia também identificou movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo quase todos os investigados, com características que podem indicar lavagem de dinheiro. A investigação aponta ainda indícios de que parte dos recursos e da estrutura do instituto teria sido utilizada para promover agentes públicos.

Operação cumpre nove mandados

Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais para bloqueio de ativos financeiros. As medidas foram autorizadas pela Vara Única da Comarca de Igarassu.

De acordo com a Polícia Civil, alguns dos investigados também foram alvos recentemente de outra operação por suspeitas de crimes semelhantes no município de Condado.

A Operação Anamnese conta com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL) e do Tribunal de Contas de Pernambuco.

Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio

