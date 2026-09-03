Polícia Civil deflagra operação contra suspeita de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro em Araçoiaba
Operação Anamnese cumpre nove mandados de busca e apreensão e determina bloqueio de ativos financeiros dos investigados nesta quinta (3)
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A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a Operação Anamnese, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de capitais. A ação é conduzida pela 2ª Delegacia de Combate à Corrupção (2ª DECCOR), do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).
As investigações começaram em dezembro de 2025 e tiveram como ponto de partida irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) em um acordo firmado entre o município de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife, e o Instituto Reviver Brasil (IRB) para a prestação de serviços complementares de saúde.
Investigação aponta pagamentos sem comprovação de serviços
Segundo a PCPE, auditorias e notas técnicas do TCE-PE apontaram que, entre 2020 e 2024, o IRB recebeu valores repassados pelo município sem comprovação da prestação dos serviços correspondentes.
Durante a apuração, a polícia também identificou movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo quase todos os investigados, com características que podem indicar lavagem de dinheiro. A investigação aponta ainda indícios de que parte dos recursos e da estrutura do instituto teria sido utilizada para promover agentes públicos.
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Operação cumpre nove mandados
Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais para bloqueio de ativos financeiros. As medidas foram autorizadas pela Vara Única da Comarca de Igarassu.
De acordo com a Polícia Civil, alguns dos investigados também foram alvos recentemente de outra operação por suspeitas de crimes semelhantes no município de Condado.
A Operação Anamnese conta com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL) e do Tribunal de Contas de Pernambuco.