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Segurança | Notícia

Polícia Civil deflagra operação contra suspeita de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro em Araçoiaba

Operação Anamnese cumpre nove mandados de busca e apreensão e determina bloqueio de ativos financeiros dos investigados nesta quinta (3)

Por Eduardo Scofi Publicado em 03/09/2026 às 8:18 | Atualizado em 03/09/2026 às 8:57
A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a Operação Anamnese
A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a Operação Anamnese - Divulgação/PCPE

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A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (3), a Operação Anamnese, que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de capitais. A ação é conduzida pela 2ª Delegacia de Combate à Corrupção (2ª DECCOR), do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).

As investigações começaram em dezembro de 2025 e tiveram como ponto de partida irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) em um acordo firmado entre o município de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife, e o Instituto Reviver Brasil (IRB) para a prestação de serviços complementares de saúde.

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Investigação aponta pagamentos sem comprovação de serviços

Segundo a PCPE, auditorias e notas técnicas do TCE-PE apontaram que, entre 2020 e 2024, o IRB recebeu valores repassados pelo município sem comprovação da prestação dos serviços correspondentes.

Durante a apuração, a polícia também identificou movimentações financeiras consideradas atípicas envolvendo quase todos os investigados, com características que podem indicar lavagem de dinheiro. A investigação aponta ainda indícios de que parte dos recursos e da estrutura do instituto teria sido utilizada para promover agentes públicos.

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Operação cumpre nove mandados

Ao todo, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais para bloqueio de ativos financeiros. As medidas foram autorizadas pela Vara Única da Comarca de Igarassu.

De acordo com a Polícia Civil, alguns dos investigados também foram alvos recentemente de outra operação por suspeitas de crimes semelhantes no município de Condado.

A Operação Anamnese conta com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL) e do Tribunal de Contas de Pernambuco. 

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Eduardo Scofi

efilho@jc.com.br

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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