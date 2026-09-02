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Segurança | Notícia

Suspeito de integrar facção é morto a tiros em Setúbal, no Recife

Crime contra homem de 23 anos ocorreu no final da noite da terça-feira (1º) e assustou moradores da localidade. Caso é investigado como execução

Por Raphael Guerra Publicado em 02/09/2026 às 11:02
Fuzil foi encontrado pela polícia na casa da vítima, após o crime
Fuzil foi encontrado pela polícia na casa da vítima, após o crime - REPRODUÇÃO

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Um homem de 23 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa, foi morto a tiros em Setúbal, na Zona Sul do Recife. O crime ocorreu no final da noite da terça-feira (1º) e assustou moradores, que acordaram com o barulho dos disparos. 

Policiais militares foram acionados por volta das 23h40 para a Rua Setúbal, onde o corpo estava. Durante a apuração inicial, uma testemunha informou que a vítima estava hospedada em um flat próximo ao local. Quando o efetivo chegou ao imóvel encontrou um fuzil calibre 5,56 mm e um  carregador com 28 munições. 

A suspeita é de que o crime tenha sido uma execução. 

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco declarou que um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguirão sob a responsabilidade da 3ª Delegacia de Homicídios. 



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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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