Suspeito de integrar facção é morto a tiros em Setúbal, no Recife
Crime contra homem de 23 anos ocorreu no final da noite da terça-feira (1º) e assustou moradores da localidade. Caso é investigado como execução
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Um homem de 23 anos, suspeito de integrar uma facção criminosa, foi morto a tiros em Setúbal, na Zona Sul do Recife. O crime ocorreu no final da noite da terça-feira (1º) e assustou moradores, que acordaram com o barulho dos disparos.
Policiais militares foram acionados por volta das 23h40 para a Rua Setúbal, onde o corpo estava. Durante a apuração inicial, uma testemunha informou que a vítima estava hospedada em um flat próximo ao local. Quando o efetivo chegou ao imóvel encontrou um fuzil calibre 5,56 mm e um carregador com 28 munições.
A suspeita é de que o crime tenha sido uma execução.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco declarou que um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguirão sob a responsabilidade da 3ª Delegacia de Homicídios.