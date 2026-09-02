"Andei pelo vale da sombra da morte", diz policial militar baleado na cabeça por colega de farda

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O soldado Matheus Silva Almeida Canabarro foi atingido por colega que estava de folga; ambos teriam discutido durante ocorrência que Matheus atuava

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O soldado Matheus Silva Almeida Canabarro, baleado na cabeça por um colega da corporação, fez uma publicação nas redes sociais comemorando a recuperação. Natural de Alagoas, o servidor da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) atuava em uma ocorrência de denúncia de som alto no município de Água Preta, Mata Sul, no último dia 15 de agosto.

Nesta terça-feira (1º), cerca de duas semanas após o ocorrido, Matheus publicou uma foto e agradeceu a Deus e à corrente de apoio: "Tentaram tirar minha vida e minha honra, mas o Senhor me sustentou", escreveu.

Ocorrência por som alto

Segundo a PMPE, no dia da ocorrência policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para verificar uma denúncia de som alto. Um paredão não autorizado estaria atrapalhando um evento de apresentação de sons automotivos.

Ao chegar no local da denúncia, foi constatado pelo efetivo que dois policiais militares de folga eram os responsáveis pelo paredão não autorizado. Inicialmente, eles atenderam à solicitação e desligaram o som.

Mas, uma discussão foi iniciada entre Matheus e um dos PMs de folga, identificado como Nykolas Matheus de Lima Santos, de 30 anos.

Pouco depois, os policiais ouviram disparos e encontraram Matheus caído no chão, atingido por um tiro na cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Água Preta. Em seguida, foi transferido para o Hospital Regional de Palmares e, posteriormente, para o Hospital da Restauração (HR), no Recife, onde deu entrada em estado grave.

Policial que atirou fugiu

No dia 26 de agosto, Nykolas se entregou à polícia. Além do inquérito criminal, ele vai responder a processo administrativo na Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social.

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