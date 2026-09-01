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Segurança | Notícia

UFPE abre inscrições para Curso para Formação Profissional da Patrulha Maria da Penha

A formação com carga horária de 60 horas será realizada presencialmente no Laboratório de Governança, Risco e Conformidade, no campus Recife

Por Raphael Guerra Publicado em 01/09/2026 às 11:00
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal de Pernambuco - DAY SANTOS/JC IMAGEM

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Profissionais que trabalham no enfrentamento à violência de gênero podem se inscrever no Curso para Formação Profissional da Patrulha Maria da Penha, que será realizado presencialmente na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

A capacitação tem o objetivo de desenvolver desenvolver competências para a criação de protocolos integrados, acompanhamento de medidas protetivas e atuação humanizada, fortalecendo a capacidade operacional e a articulação dos municípios com o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

A formação com carga horária de 60 horas será realizada no Laboratório de Governança, Risco e Conformidade (LABGRC), no Centro de Ciências Sociais e Administrativas (CCSA), no Recife. Os interessados devem preencher o formulário e informar em quais dias e horários têm mais disponibilidade.

Os pesquisadores do LABGRC-UFPE reforçam que a violência contra a mulher continua sendo um dos maiores desafios da segurança pública em Pernambuco, estado que ocupa a 5ª posição nacional em números absolutos de feminicídio.

Apesar disso, de acordo com o Índice de Comprometimento Municipal de Proteção à Mulher (ICM-Proteção à Mulher), lançado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), 90% dos municípios pernambucanos estão em situação crítica ou insuficiente no aperfeiçoamento e execução de políticas públicas de proteção à mulher.

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O levantamento apontou que, embora a quase totalidade das cidades possua unidades de gestão dedicadas ao tema, apenas 4% contam com protocolos de atendimento em rede para as vítimas e somente 2% formalizaram um Plano Municipal de Proteção.

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Diante desse diagnóstico que evidencia que o avanço da pauta depende de capacitação, visão estratégica e interesse dos gestores, a resposta precisa vir acompanhada de formação qualificada e articulação institucional, pontuam os pesquisadores. 

Outras informações sobre a capacitação podem ser obtidas pelo e-mail: gestao.labgrc@ufpe.br

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Raphael Guerra

rguerra@tvjornal.com.br

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Desde 2011, faz a cobertura de temas ligados ao cotidiano, com foco em segurança pública, Justiça e direitos humanos. Escritor, com dois livros-reportagem publicados. Me siga no Twitter: @raphaelguerra

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