UFPE abre inscrições para Curso para Formação Profissional da Patrulha Maria da Penha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A formação com carga horária de 60 horas será realizada presencialmente no Laboratório de Governança, Risco e Conformidade, no campus Recife

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Profissionais que trabalham no enfrentamento à violência de gênero podem se inscrever no Curso para Formação Profissional da Patrulha Maria da Penha, que será realizado presencialmente na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A capacitação tem o objetivo de desenvolver desenvolver competências para a criação de protocolos integrados, acompanhamento de medidas protetivas e atuação humanizada, fortalecendo a capacidade operacional e a articulação dos municípios com o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

A formação com carga horária de 60 horas será realizada no Laboratório de Governança, Risco e Conformidade (LABGRC), no Centro de Ciências Sociais e Administrativas (CCSA), no Recife. Os interessados devem preencher o formulário e informar em quais dias e horários têm mais disponibilidade.

Os pesquisadores do LABGRC-UFPE reforçam que a violência contra a mulher continua sendo um dos maiores desafios da segurança pública em Pernambuco, estado que ocupa a 5ª posição nacional em números absolutos de feminicídio.

Apesar disso, de acordo com o Índice de Comprometimento Municipal de Proteção à Mulher (ICM-Proteção à Mulher), lançado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), 90% dos municípios pernambucanos estão em situação crítica ou insuficiente no aperfeiçoamento e execução de políticas públicas de proteção à mulher.

O levantamento apontou que, embora a quase totalidade das cidades possua unidades de gestão dedicadas ao tema, apenas 4% contam com protocolos de atendimento em rede para as vítimas e somente 2% formalizaram um Plano Municipal de Proteção.

Diante desse diagnóstico que evidencia que o avanço da pauta depende de capacitação, visão estratégica e interesse dos gestores, a resposta precisa vir acompanhada de formação qualificada e articulação institucional, pontuam os pesquisadores.

Outras informações sobre a capacitação podem ser obtidas pelo e-mail: gestao.labgrc@ufpe.br