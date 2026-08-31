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Segurança | Notícia

Jovem de 19 anos é encontrada morta no Recife após desaparecer no Pina; família cobra respostas

Corpo de Maria Luiza foi localizado em Passarinho com marcas de violência. Caso gera comoção e reacende alerta sobre violência contra mulheres

Por JC Publicado em 31/08/2026 às 22:02
Mãe da vítima relatou episódio de desentendimento antes do desaparecimento da jovem
Mãe da vítima relatou episódio de desentendimento antes do desaparecimento da jovem - REPRODUÇÃO

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A família da jovem Maria Luiza da Silva Cabral, de 19 anos, vive a dor da perda e o desespero por respostas após o assassinato da jovem no Recife. Maria Luiza desapareceu após sair do bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, onde residia. O corpo da jovem foi encontrado um dia depois, no bairro de Passarinho, na Zona Norte da capital, apresentando marcas de disparos de arma de fogo e sinais de violência. Familiares suspeitam que o crime tenha relação com um empresário, cuja esposa teria discutido com a vítima antes do desaparecimento. 

A brutalidade do crime provocou forte comoção entre familiares, amigos e moradores da comunidade. Emocionados e abalados com o desfecho trágico, os parentes pedem urgência nas investigações e exigem que os responsáveis pelo homicídio sejam identificados e punidos com o rigor da lei.

"A gente não consegue conformar com uma crueldade dessa. Ela era uma menina nova, com um futuro pela frente. Tudo o que a gente pede agora é justiça, que a polícia vá atrás de quem fez isso", disse a mãe da jovem em entrevista à TV Jornal. 

A Polícia Civil de Pernambuco instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime. As autoridades buscam traçar os últimos passos de Maria Luiza desde o seu desaparecimento até o local onde o corpo foi abandonado.

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