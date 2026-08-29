Polícia Militar de Pernambuco fará censo para mapear perfil, saúde e condições de trabalho do efetivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo portaria assinada pelo comandante-geral, coronel Ivanildo Torres, informações servirão de base para o planejamento estratégico da corporação

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A Polícia Militar de Pernambuco criou um grupo de trabalho para desenvolver, pela primeira vez, um censo institucional que promete traçar um perfil atualizado dos profissionais que estão na ativa, reunindo informações funcionais, familiares, sociodemográficas e socioeconômicas.

Também serão levantados dados sobre as condições de saúde e bem-estar dos policiais, ambiente de trabalho, mobilidade, vitimização, desenvolvimento profissional e percepção sobre a própria instituição.

Hoje, o efetivo da PMPE é de pouco mais de 19,5 mil profissionais. O Portal da Transparência indica que deveriam ser pelo menos 27.953.

Segundo a portaria, assinada pelo comandante-geral da corporação, coronel Ivanildo Torres, as informações produzidas pelo censo deverão servir de base para o planejamento estratégico da PMPE e para a gestão de pessoas.

Os dados também poderão orientar a formulação de políticas institucionais e ações de valorização, capacitação, saúde, assistência e proteção dos policiais.

A portaria estabeleceu que o trabalho deverá seguir critérios técnicos e garantir padronização, confiabilidade e confidencialidade. A proteção dos dados pessoais deverá ser observada durante as etapas de planejamento, coleta, tratamento, análise e divulgação dos resultados.

Não foi determinado um prazo para o início do censo no Estado.



