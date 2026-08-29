Polícia Militar de Pernambuco fará censo para mapear perfil, saúde e condições de trabalho do efetivo
Segundo portaria assinada pelo comandante-geral, coronel Ivanildo Torres, informações servirão de base para o planejamento estratégico da corporação
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A Polícia Militar de Pernambuco criou um grupo de trabalho para desenvolver, pela primeira vez, um censo institucional que promete traçar um perfil atualizado dos profissionais que estão na ativa, reunindo informações funcionais, familiares, sociodemográficas e socioeconômicas.
Também serão levantados dados sobre as condições de saúde e bem-estar dos policiais, ambiente de trabalho, mobilidade, vitimização, desenvolvimento profissional e percepção sobre a própria instituição.
Hoje, o efetivo da PMPE é de pouco mais de 19,5 mil profissionais. O Portal da Transparência indica que deveriam ser pelo menos 27.953.
Segundo a portaria, assinada pelo comandante-geral da corporação, coronel Ivanildo Torres, as informações produzidas pelo censo deverão servir de base para o planejamento estratégico da PMPE e para a gestão de pessoas.
Os dados também poderão orientar a formulação de políticas institucionais e ações de valorização, capacitação, saúde, assistência e proteção dos policiais.
A portaria estabeleceu que o trabalho deverá seguir critérios técnicos e garantir padronização, confiabilidade e confidencialidade. A proteção dos dados pessoais deverá ser observada durante as etapas de planejamento, coleta, tratamento, análise e divulgação dos resultados.
Não foi determinado um prazo para o início do censo no Estado.